ソニーネットワークコミュニケーションズとマネーフォワードホームは、「マネーフォワード光 powered by NURO」で、解約時の工事費残債の支払いを免除する「工事費実質完全無料特典」の提供を開始する。

これまで同サービスでは、回線契約から36カ月以内の解約は「工事費残債」を請求していたが、料金未収により強制的に解約となった場合を除き、工事費の残債請求を免除する特典を提供する。

対象となるプランは「マネーフォワード光 powered by NURO」の戸建て向けの2ギガプランと10ギガプランで、2026年5月1日以降に新規で対象プランを申し込んだ人が対象となる。

サービスの提供エリアは、2ギガプランが北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀の一部エリア。

10ギガプランが北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀の一部エリア。