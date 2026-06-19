「日本の試合はぜひ観てほしい」森保ジャパンが堂々の10位評価 米メディアが推し「観ていて楽しい」「ベスト8進出も難しくない」【W杯】
オランダに2度追いついたドローゲームが、日本代表の評価をさらに上げた(C)Getty Images
米国、カナダ、メキシコが舞台となって行われているサッカー北中米ワールドカップ（W杯）も開幕から1週間が経過した。出場48か国、各代表選手のパフォーマンスに、世界中のファンは熱い視線を注ぎ、胸を高鳴らせる日々を送っている。
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激闘が繰り広げられたグループリーグ第1節の結果を受け、米国メディア『CLUTCHPOINTS』が現地時間6月18日、独自の見解によりランク付けを行った「W杯パワーランキングトップ10」を発表した。初戦での結果や内容を踏まえ、参加国中での上位10か国を選出している。
1位アルゼンチン、2位フランス、3位イングランドと、初戦を実力通りの戦いぶりで勝利を収めた優勝候補が3位までを占めた。さらに、4位以下はスペイン、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、アメリカという並びとなっており、9位にはオランダ、そして10位に日本が入った。
グループF最初のゲームで2-2の引き分けという熱戦を演じたオランダと日本に対し、同メディアは興味深い分析を行っている。日本より1つ上の9位としたオランダについて、「勝ち点2を逃した形だが、オランダにはあらゆるポジションに才能が揃っており、さらにフィルジル・ファン・ダイクという優れたリーダーもいる」と評しながら、「上位進出できる力は十分あるが、トーナメント後半の組み合わせが問題になりそうだ」と説明。
一方、10位の日本には、「攻撃面のタレントではオランダに及ばないかもしれないが、組織力に優れ、鋭いカウンター攻撃と強靭なメンタリティーを兼ね備えている。サムライブルーがベスト8まで勝ち進む姿を想像するのは難しくない」などと述べた。
また今後、グループリーグ突破を果たした際でも、オランダ同様その後の組み合わせが上位進出のカギと論じた同メディアは、「それでも、決勝トーナメントで勝ち上がれるかどうかに関係なく、日本代表の試合はぜひ観てほしい。観ていて楽しいチームであり、サッカーという競技を正しい形で体現しているチームだからだ」として、日本代表のポテンシャルを称賛している。
すでにグループリーグ第2節もスタートし、ここからさらに盛り上がりをみせていく北中米W杯。現地メディアからも高い評価を受ける日本はもちろん、出場各国の戦いぶりからも引き続き目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]