キム・ヘソンが“最優先”でメジャー昇格か　31歳が2度目DFAから退団…韓国メディア「嬉しいニュース」

エスピナルがDFAとなり、キム・ヘソンはメジャー昇格の可能性がある(C)Getty Images

ドジャースはトミー・エドマンの負傷者リスト（IL）からの復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナルを事実上の戦力外（DFA）とすることを決めた。

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エスピナルは今回が2度目のDFAで、ウエーバー公示を経てのマイナー行きを拒否して退団を選択。韓国メディア『SPOTV NEWS』は「エスピナルは二度は我慢しなかった。今回はFAになることを選択した。彼は今、新たな移籍先を探している」と伝えている。

31歳は、正三塁手であるマックス・マンシーの控えを務めるバックアップ選手としてプレーせざるを得ず、不定期な出場機会の中で苦戦が続いていた。そのため、5月中旬までのシーズン打率は2割にも満たなかった。