キム・ヘソンが“最優先”でメジャー昇格か 31歳が2度目DFAから退団…韓国メディア「嬉しいニュース」
エスピナルがDFAとなり、キム・ヘソンはメジャー昇格の可能性がある(C)Getty Images
ドジャースはトミー・エドマンの負傷者リスト（IL）からの復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナルを事実上の戦力外（DFA）とすることを決めた。
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エスピナルは今回が2度目のDFAで、ウエーバー公示を経てのマイナー行きを拒否して退団を選択。韓国メディア『SPOTV NEWS』は「エスピナルは二度は我慢しなかった。今回はFAになることを選択した。彼は今、新たな移籍先を探している」と伝えている。
31歳は、正三塁手であるマックス・マンシーの控えを務めるバックアップ選手としてプレーせざるを得ず、不定期な出場機会の中で苦戦が続いていた。そのため、5月中旬までのシーズン打率は2割にも満たなかった。
同メディアは、今回の件に関して「キム・ヘソンにとっては嬉しいニュースになり得る。エスピナルがいなくなれば、ドジャースの内野に穴が空いた場合、最優先でのコールアップ（メジャー昇格）を狙えるようになるからだ」と見解を述べ、「特にキム・ヘソンは、最近マイナーリーグに降格して以降、本格的に三塁手としても出場しながら経験値を積んでいる」と伝えた。
キム・ヘソンは現在、3Aオクラホマシティでプレーし、打率3割を超える好成績を収めている。メジャー昇格のチャンスが舞い込んだと、韓国メディアは喜んでいるようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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