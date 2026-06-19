梅雨は“雨ダル”に注意!?

雨ダルとは、天気が崩れるときに頭痛やめまい、耳鳴り、体のダルさなどの天気痛が出る人のことです。

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天気により体に不調が出る天気痛には、自律神経が関わっています。

自律神経は、お休みモードの副交感神経と活動モードの交感神経がバランスを取りながら働くことで、内臓や血圧、ホルモン分泌などのコントロールを行なっています。

雨の日や天気が崩れるときには、気圧や湿度、気温に変化があります。

雨ダルさんは、内耳でそれらの情報をキャッチして、脳に伝わることでストレスとなり、自律神経が乱れてしまうのです。

天気痛の症状は人によってさまざまですが、梅雨どきにはひどい眠気やイライラ、やる気が出ないなど、気分の変化となることも多いのです。