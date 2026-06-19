お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。きむらバンドが赤木の母とのエピソードを明かした。

「大阪で最後の単独ライブの打ち上げを２家族でしたんですよ」と始めたきむらバンド。「うち（きむら家）は赤木と割と接点あったんですよね」「いろんな接点でうちの母ちゃんとかもホンマにフレンドリーな母ちゃんやから『赤木くーん』みたいな感じで。で、赤木の家族ってあんまりそんなに接してなかったんですけど。やっとお会いできてね、すごいよろこんでくれて。で、『これからもよろしくね』とか言ってくれて。めっちゃ楽しいなと思って」と続けた。

打ち上げの帰り、赤木家を駅まで送ったというきむらバンド。赤木の母から「『最後に、きむら君はテレビとか何見ててもそうやけど。目が笑ってないから。心から笑える日が来たらいいね、バイバイ』」と言われたと明かし、「今日だってめっちゃ楽しい、なんでそれ最後に言いたかった？で、お姉ちゃんもいるんですよ、赤木の。『お姉ちゃんと言ってたけどきむら君は笑ってないよね』って。その日の打ち上げもめっちゃ楽しくて笑ってたんですけど、あれも笑ってないと思われてた」と苦笑いを浮かべた。