アイスの値上げをめぐって、各社がカルテルを結んでいたとの疑いが出るなかで、ロッテはアイスの値上げを発表しました。

きょうのような暑い日に食べたくなるのが、アイス。ですが、家計にはつらいニュースが。

食品大手のロッテはきょう、値上げを発表しました。

来月1日の出荷分から「雪見だいふく」などを、9月以降は「クーリッシュ」や「BIGスイカバー」なども値上げします。あわせて35品目。値上げ幅は5.1％から最大16％です。

人件費や物流費のほか、資材価格の高騰が主な要因だとしていて、「企業努力によるコストアップの吸収は困難な状況」と説明しています。

ただ、ロッテを含めたアイスメーカーをめぐっては、明治や森永乳業といった食品大手6社には価格カルテルを結んでいた疑いが浮上。

数年前から幹部らが連絡を取り合い、アイスの希望小売価格を引き上げていた疑いがあり、公正取引委員会は各社に立ち入り検査を実施しています。

こうしたなかで発表された、ロッテの値上げ。もともと、きのう値上げを発表する予定でしたが、1日遅れとなりました。

これについてロッテは、「立ち入り検査と発表遅れの因果関係は差し控える」とコメントしています。