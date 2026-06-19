◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（6月19日、東京ドーム）

巨人・竹丸和幸投手と中日・金丸夢斗投手の投げ合いでリーグ戦が再開。竹丸投手は打線の援護がなく、5月17日以来、白星を挙げられていません。少し流れを変えたいのか、3番ダルベック選手、4番岸田行倫選手と打順をいじってきています。前半戦にはいなかったリチャード選手も7番サードでスタメン出場、増田大輝選手も今季初スタメンで8番ライトとなりました。

前回の巨人主催試合は長野、前橋で開催されたため、中日は今季初の東京ドーム。先発の金丸投手は交流戦で3試合21イニングを投げ、自責点は3と好投を続けていますが、巨人打線をどう抑えてくるのか、注目です。

解説は山本昌さんと野村謙二郎さん。山本さんは両投手はどんどんストライクを投げてくるので、スピード感のある試合になりそうと予想しています。「とはいえ、2人とも、ピシャッと完封という感じではなく、点を与えながらもいいピッチングというタイプ。金丸投手に関しては落ち着いてしまうと手がつけられなくなるんですが、立ち上がりから序盤が少し安定しないときがあるので、ジャイアンツはそこを攻められるか、ですね」と続けました。

野村さんは「投手は立ち上がりが大事ですが、ジャイアンツは7回から9回はすごくいいので、そこまで持ち込めば、ジャイアンツに分がありますよね。ドラゴンズの金丸投手はすごくいいピッチャー。でも、不用意なボールを投げたりする時があるので、そこは注意かなと思います」と語りました。

プレーボールは午後6時です。