宝塚ＯＧで、いろんな周年記念ステージを行う人たちの話を聞き、公演を見る機会に恵まれてきた。取材を通して、節目の公演を行える人たちの人徳のようなものについて考えるようになった。５０周年公演（２２年）での高汐巴（元花組トップ）のときにも感じたが、２０、２１日に東京芸術劇場・プレイハウスで芸能活動４５周年コンサートを行う一路真輝（元雪組トップ）の話を聞いたときも、その思いを強くした。

周年公演ができるということは、その人が第一線に居続けていることを意味する。自分がやりたいからと言って、好き勝手にできるものではない。理解ある関係者や仲間、有志の結晶によって生まれるように思える。

一路を初めて取材したのは大阪勤務時代の９４年なので３２年前になる。一路といえば退団公演でのミュージカル「エリザベート」（９６年）で主人公トートを演じ、日本初演を成功させた功労者。レジェンドといわれるゆえんだ。昨年のインタビュー時も「エリザベートがあったから、いまの私がある」と語っていたが、エリザベートの話ばかりに集中してしまいがちだ。一度、角度を変えて話を聞きたいと思った。

昔から不思議なのだが、一路の取材は、決まって心地よいカタルシスを残す。変な圧や緊張を強いない。発する言葉が明瞭。分かりやすい返答なので記者にとってカギかっこも立てやすい。相手にすがすがしさをもらす言動を、どうやって身につけたのだろうか。

「私自身、あまり意識したことがなくて。いま思い出しましたが、それと似たことを在団中、宝塚の編集部の人から言われたことがありました」と振り返る。歌劇団が発行する月刊誌などの取材編集でも「助かりました」とお礼を言われことがあったという。

転機を挙げた。歌唱力に秀で、華やかな容姿を持った一路は、宝塚史に残るトップスター・麻実れいのさよなら公演「はばたけ黄金の翼よ」（８５年）で相手役に大抜てきされる。入団３年目。極めて異例だ。千秋楽に麻実はいう。「これで宝塚ファンの全員がイチロ・マキの名前を覚えたと思うよ。イチロちゃんの名前をみんな知ったのよ」。一路は「皆さんに覚えてもらうということが、いかに大変で大事なことか。年月がたつほど、その言葉の重みとありがたさが身に染みて」。いまも感謝の気持ちは尽きないが、このとき「言葉」に救われ、「言葉」に力をもらったことになる。

「一方で入団３年目の未熟な私を取材してくださるマスコミの方もいらっしゃいました。強いて挙げるとするなら、そのときに受け答えの対応が身についたのかもしれません。当時の気持ちが消えずに残っているというか。トップになるまでに、どれだけ周りのサポートがあったか分かりません」といい、「取材時間がわずかしかないとお聞きすれば、相手が何を一番聞きたいのか理解して分かりやすく手短にお答えするのを心掛けていたのは事実です。でも私自身、多くの取材される方々から、どれほど学び、教わったかも分かりませんよ」

自分の気持ちに客観性を持たせながら、言語化する習慣を通し、たくさんの気づきを得たという。多くの記者から愛されてきた理由が少し分かる気がした。年月は流れ、今年６１歳になった。舞台中心に若い俳優を支える役を演じることも増えた。「これは自然の流れだと思います。来た役に対して、しっかりできる状態にしておくこと」と柔軟にスタンバイしている。ワサビのように作品を引き締める存在感の大きさは健在だ。

【４５周年コンサートは１部と２部で「全く違うものをお見せします」】

そして２０、２１日には「ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ ＯＦ ＴＨＥ ＨＥＡＲＴ」（演出・寺崎秀臣）と題した４５周年コンサートを行う。「（８００席を超える）東京芸術劇場・プレイハウスでコンサートをさせてもらえる喜び。第１部では装置もどこか楽屋をイメージし、いくつかの役を思わせる没入型のものを。第２部では振り返りを中心に。１部と２部ではまったく違う内容になります」と話す。計３公演。それぞれ、宝塚時代に一路の後輩だった安蘭けい（元星組トップ）、歌手・坂本冬美、レジェンド的元トップスター・鳳蘭がゲスト出演する。

「厳密にいうと今年４４周年なんですが、スケジュール的なものもあって今年に。ファンには特に在団中、やきもきさせることも多かったと思う。４５年も応援し続けてくださった人たちは、どこか運命共同体のようなところもあります。感謝と、これからも頑張っていきます、という両方の気持ちが伝わるステージにしたいと思っています」（内野 小百美）