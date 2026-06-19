20日（土）は西日本〜東日本は広く本降りの雨で激しい雨の降るところもありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■20日（土）西日本〜東日本の各地で激しい雨 警報級の大雨に

20日（土）は梅雨前線が西日本を北上し、また前線上の低気圧が日本海に進む見込みです。前線や低気圧に向かって非常に湿った空気が流れ込み、雨雲が発達するところがあるでしょう。

西日本〜東日本の各地で激しい雨の降るおそれがあります。西日本は朝から雨が降り、次第に東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。夕方以降は東北でも雨の降り出すところがありそうです。

北海道も雲が多く、にわか雨のところがあるでしょう。一方、東北の日本海側では晴れ間がありそうです。沖縄は引き続き、梅雨が明けたような夏空が広がるでしょう。

■厳しい暑さは収まる 九州では熱帯夜のところも

20日（土）は雨の影響もあって日中の気温は19日（金）より下がるところが多いでしょう。名古屋は10℃ダウンの24℃、前橋は9℃ダウンの23℃など大幅に下がるところもありそうです。ただ、25℃を超えるところが多く、湿度も高いため、ムシムシと感じられそうです。

九州南部では19日（金）より気温が上がり、宮崎は6℃高い31℃、鹿児島は2℃高い30℃の見込みです。また、特に高温多湿な空気が流れ込んできている九州では、19日夜から気温があまり下がらず、熱帯夜となるところがありそうです。

最低気温は福岡で26℃、長崎、佐賀、鹿児島などで25℃が予想され、いずれの地点も今シーズン初めての熱帯夜の予想です。無理せずエアコン等を使い、寝ている間の熱中症にもお気をつけください。

【20日（土）の予想最低気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 17℃（ -1 7月上旬）

仙台 19℃（±0 7月上旬）

新潟 20℃（±0 7月上旬）

東京 21℃（＋1 7月上旬）

名古屋 22℃（±0 7月上旬）

大阪 22℃（ -1 6月下旬）

広島 23℃（±0 7月上旬）

高知 22℃（＋1 6月下旬）

福岡 26℃（＋2 真夏並み）

鹿児島 25℃（＋1 7月上旬）

那覇 25℃（ -1 平年並み）

【20日（土）の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 25℃（ -1 7月中旬）

仙台 22℃（ -4 5月下旬）

新潟 28℃（±0 7月中旬）

東京 25℃（ -5 5月下旬）

名古屋 24℃（-10 5月中旬）

大阪 26℃（ -5 5月下旬）

広島 26℃（ -4 5月下旬）

高知 27℃（ -2 平年並み）

福岡 29℃（ -1 7月上旬）

鹿児島 30℃（＋2 7月上旬）

那覇 31℃（±0 6月下旬）

■21日（日）は東日本や東北南部で雨強まる 来週は北日本や関東を中心に低温傾向

この先、九州〜東北では曇りや雨の天気が続くでしょう。21日（日）も九州〜東北で雨で、東日本や東北南部を中心に雨脚が強まりそうです。北陸や東北でも梅雨入りが近づいています。

一方で、沖縄は晴れ間の出る日が多くなりそうですが、梅雨明けはまだ発表されていません。気温は来週にかけて、平年並みか平年より低い日が多くなりそうです。

特に、日差しが少ないことに加えて冷涼な北東風の影響を受けやすい北日本の太平洋側〜関東は気温が上がらない見込みです。

青森や仙台、福島では20℃に届かない日もありそうで、北海道の釧路は15℃前後が続きそうです。東京は25℃以下の日が多くなりそうです。