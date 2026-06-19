各地で大雨となった19日の熊本県内ですが、あす20日も警報級の雨となるおそれがあります。



午後1時ごろの熊本県天草市本渡の様子です。



19日の熊本県内は未明から雨が降り、多良木町で1時間に49ミリ、山江村では46.5ミリなど、球磨地方を中心に激しい雨となりました。



梅雨前線は、その後県内を北上し、午後4時ごろから雨あしが強くなってきました。



天草市本渡では午後2時すぎまでの1時間に32.5ミリの激しい雨が降り、一部の道路が冠水しました。

熊本県内では、あす20日、レベル3大雨警報やレベル3土砂災害警報が出る可能性があり、多いところで1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るおそれがあります。

熊本地方気象台は20日の昼前から夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの突風に注意するよう呼びかけています。



【スタジオ】

本格的な雨のシーズンが続く中、ハザードマップは確認していますか？



19日、熊本市は内水氾濫による浸水の恐れがある区域を、 ハザードマップに反映しました。



内水氾濫は、雨が下水道や排水路で処理しきれずにあふれる現象で、2025年8月の記録的大雨でもみられました。

熊本市がホームページで公表しているハザードマップです。



下の項目から「内水」を選ぶと、内水氾濫による浸水の恐れがある区域に色が付きます。



記録的大雨で内水氾濫があった中心部も色が付いていますね。



内水氾濫に限らず、お住いの自治体のハザードマップを確認して、どこが浸水しやすいかを確認してください。