お笑いコンビ「アルコ&ピース」の酒井健太（42）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。過去にあった特殊詐欺について語った。

この日のテーマ「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」に沿って「せんえつながらアルコ＆ピース、主に平子さんの話なんだけど」と相方・平子祐希について語りだした酒井。コンビで昨年イベントに出席した日のできごとを振り返った。

ホテル兼楽屋の喫煙所で一服中に「知らない番号から電話かかってきて」と切り出し「出てみたら“徳島県警のものです”って」と回顧。電話の向こうの自称警察官は逮捕した特殊詐欺グループのアジトから酒井のカードが出てきたと話していたという。

「“重要参考人として容疑がかかっております”」と言われ「“今から徳島に来てください”」と要求された酒井は「“徳島来てください”はちょっと変だなとその時思って。その時点で分かったんです。あ、これは詐欺だって」気づいたというも「このまま電話切るのも何か嫌だなと思って」と説明。「そういえばうちにも“詐欺師”いるわと思って」平子の控え室に向かったと話した。

「楽屋に戻って（携帯を）スピーカーにして、平子さんに何も言わずにテーブルの上に置いて。“すいません、今渋谷署に着いたんですけど、交番の人に話聞いてもらってもいいですか？”って言ったら、平子さんが“はいもしもし。渋谷署の平子です”って」と即興で“コント”をする展開に。すると電話越しの自称警察官は無言で「（電話を）ガチャっと切ったんです」と明かし「コンビのコント芸で（詐欺を）撃退しました」と胸を張った。