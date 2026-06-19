お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が１７日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨーク Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｃｈａｎｎｅｌ」を更新した。

この日は、昨年の「Ｍ−１グランプリ」で敗者復活戦を勝ち上がり、初のファイナリストとなったカナメストーン・零士、山口誠が２人で暮らしている自宅に突撃した。

零士と山口は仲良しすぎるコンビとして知られるが、嶋佐は「まぁ、知ってる人は知ってると思いますけど。あいつら２人で住んでるんすよ。ボロボロの一軒家に。デビュー当時から。下手したら、もう２０年近くですよ」と切り出した。

山口と零士は、ニューヨークの２人を笑顔で歓迎。２人暮らしの家賃を聞かれると零士は「８万５０００円。だから１人４万２５００円」と明かした。ブレーク中のコンビが住む家賃としては格安の物件に嶋佐、屋敷は驚がく。

山口は、借金の返済用に引き出した現金２００万円を無造作に部屋に置きっぱなしにしていることを告白。零士は「２００万円がずっと家に眠ってる」と話した。現金を見せられた嶋佐は「危ねえよ…！マジでお前、危ないって！」と注意。屋敷も「これ、もう早めに（返済に）行ったほうがいいよ」と苦笑していた。