【グアダラハラ（メキシコ）＝細田一歩】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ａ組はメキシコ（世界ランキング１４位）が韓国（同２５位）を破り、１位での決勝トーナメント進出を決めた。

チェコ（同４０位）は南アフリカ（同６０位）と引き分けた。Ｂ組はカナダ（同３０位）がカタール（同５６位）を圧倒し、Ｗ杯初勝利。スイス（同１９位）はボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）に快勝した。（世界ランキングは１１日時点）

メキシコ１―０韓国

試合終了のホイッスルが響き渡ると、スタンドのあちこちでビールのしぶきが飛び交った。ホスト国のメキシコが、２連勝で１次リーグを首位突破。２戦連続無失点の堅守で韓国とのつばぜり合いをものにした。

ＧＫからつないで前進しようとする韓国に対し、コンパクトにまとまった守備で圧力をかけた。エースのＲ・ヒメネスら前線の選手が的確な位置取りでパスコースを限定。素早い寄せで勢いを与えずに孫興民（ソンフンミン）ら実力者をシャットアウトし、サンチェスは「攻撃の選手が守備で見せたハードワークは唯一無二で、チームがいかに団結しているかを物語っている」と胸を張った。

前回カタール大会では、７大会続いていた決勝トーナメント進出を逃した。そこから自国開催に向けて機運を高めていくはずが、チームがまとまらずに監督交代を繰り返した。そこで２０２４年に就任したのが日本代表も率いたアギーレ監督だ。

堅守速攻を信条とする指揮官は、技術の高いチームに組織的な守備を植え付けた。さらに６大会連続選手のベテランＧＫで、精神的支柱のオチョアを代表に呼び戻し、元名ＤＦのラファエル・マルケスをコーチに据えるなど、ピッチ内外で改革を施した。

サンチェスは喜びを語りつつ、「まだ何も成し遂げていないのはわかっている」とチームの思いを代弁した。最高成績は、いずれも自国開催の大会で記録した２度のベスト８。団結したチームは歴史を変える意欲に満ちあふれている。（細田一歩）

メキシコ・アギーレ監督「韓国はスペースを与えてくれなかったが、我々も与えなかった。一つのミスが勝敗を分けるとわかっていた」