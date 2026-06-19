スマイルジャパンの新体制会見であいさつする石原伸晃アンバサダー

写真拡大

ジャーナリストで日本アイスホッケー連盟のアンバサダーを務める石原伸晃氏（69）が19日、2030年仏アルプス五輪を目指す新制スマイル・ジャパンを激励した。女子日本代表の新体制会見が都内で行われ、石原氏は大久保智仁新監督（49）久保英恵新コーチ（43）とともに出席。2月のミラノ・コルティナ五輪を視察した経験から「若くなったチームが、もっともっと若くなり伸びしろもある。中学生の招集する話も聞いている」と期待した。中学生のGKが候補に挙がっているという。

日本女子初の決勝トーナメント進出を期待された同五輪では、外国人選手の強烈な当たりと長い手足、狭いリンクに苦しめられて1勝3敗に終わり1次リーグで敗退した。フィジカルと相手のプレッシャーをかわす速い判断力が必要になる。石原氏は「10月のアジア選手権、11月の世界選手権が迫っていて大変ですが、レジェンドの久保コーチが加わり、大久保監督をしっかり支えて、いいチームをつくってもらいたい。私もサポートしていきたい」とエールを送った。

また国内の競技人口が約1万7000人に留まっている点にも言及。「大学生レベルまではいるのに次につながっていない。もっとエンターテインメント化して続けられるようにできれば。またリンクとしても使える公共の施設がもっとできれば」と訴えた。