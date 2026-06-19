俳優舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。森香澄に気をつけるべき男性について語った。

舘は事前取材VTRで「祖父が英国が好きで、紳士たれと。“男子たるもの紳士たれ”と。そういう祖父でした」と自身の“紳士哲学”を語った。「例えば外食に行くとき、必ず祖父も父もジャケットを着てました」と語った。

また舘は「お茶の時間がありました。ミルクティーを家族で一緒に。うちはね、牛乳紅茶」と語り、スタジオの女性芸能人を興奮させた。

森は「VTR見てて、本当にかっこいい人って上品さも兼ね備えているんだなっていう。見たことない。私の周りの男たちで見たことないです。そんな人」とバッサリと切り捨てた。

ファーストサマーウイカは「“いっぱい男たちいるけど”みたいな」と森の言葉にヤジを入れた。

森は「なんならTシャツとかサンダルで高級なお店に行くのがカッコいいと思ってる」と“周りの男”について語った。

舘は「それはダメですね。そういう男はすぐ別れなさい」と進言した。「それはさ、男が悪い。みんな。なんかよくレストラン行くじゃないですか。女の人はすごくすてきな格好しているのに、男の方がセーターなんか着てて、張り倒したくなるよね」とぶっちゃけて笑わせた。