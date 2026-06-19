ゴンチャの夏の定番になりつつある、ピーチのデザートティー。今年は「ピーチフルピーチ」として、桃のおいしさをぎゅっと詰め込んだ、幸せあふれるドリンクが登場します！

フルーティーな飲み心地の阿里山ウーロンティーをベースに、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用したシャキシャキ＆ぷるぷる食感のピーチゼリー、白桃と黄桃のダブルピーチソースがトッピングされています。まさに「桃づくし」な王道のデザートティーで、桃好きにはたまらない…！

今年もミルクティーとジェラッティー、ティーエード、スパークリングティーの4種がラインナップ。スパークリングティーに加えて、今回はミルクティーとティーエードにも待望のLサイズが販売されます。たっぷりサイズのドリンクは、暑い夏にうれしすぎる！！ おいしく水分補給できますね。

そんな「ピーチフルピーチ」を、編集部の実食レポとともにいち早くお届けします♪



ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED）【編集部実食】

「ピーチフルピーチ ミルクティー」

ICED/M 670円、L 760円

※写真はICED/L

阿里山ウーロンティーをベースに、福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースがとろけ合うミルクティー。シャキぷる食感のピーチゼリーも合わさって、桃のおいしさをまるごと詰め込んだ、まろやかなデザートティーに仕上がっています。新登場のLサイズにも注目！

編集部員実食コメント

今回はLサイズにチャレンジ！ 最初のひと口は、あっさりとした飲み心地のミルクティーですが、底のピーチゼリーやソースをよくかき混ぜると、とろ〜んとした桃の甘みが口いっぱいに広がるデザートドリンクに変身します。ベースの甘さは控えめなので、たっぷりなLサイズでもおいしく飲み進められますが、「果肉入りピーチゼリー」100円を追加トッピングすると、”桃感”をより楽しめる一杯になりそう！





ピーチフルピーチ ティーエード （ICED）【編集部実食】

「ピーチフルピーチ ティーエード」

ICED/M 670円、L 760円

※写真はICED/M

ピーチカラーが鮮やかなティーエードは、フルーティーな風味の阿里山ウーロンティーに、白桃ソース＆黄桃ソースのダブルピーチソース、果肉入りピーチゼリーを合わせた、暑い夏にぴったりのさわやかドリンク。こちらもM・Lの2サイズ販売がされています。

編集部員実食コメント

甘酸っぱいピーチソースを合わせた阿里山ウーロンは、豊潤な甘みがありながらも、茶葉の渋味が余韻として残るしっとりフルーティーな味わい。ピーチゼリーは、噛みしめた瞬間に果肉感と甘みがじゅわ〜っと広がり、まるで桃の果実そのものをかじっているようなジューシーな食べ心地です。

編集部のオススメは、「アロエ」80円の追加トッピング！ アロエと桃の２つの異なるごろっと食感がやみつきになる、王道フルーツティーをぜひ味わってみて♪



ピーチフルピーチ ジェラッティー®（FROZEN）

ピーチフルピーチ ジェラッティー®

FROZEN/M 700円（ワンサイズのみ）

夏のゴンチャといえば、フローズンティー「ジェラッティー」も定番です。阿里山ウーロンティー、福島県産「あかつき」を用いたピーチソース＆ゼリーのそれぞれの多彩なおいしさをシャリっとなめらかに詰め込んだ、ひんやりテイストな一品です。

編集部員実食コメント

「ジェラッティー」といえば甘みが強いイメージですが、今回の「ピーチフルピーチ ジェラッティー®」は、ベースの阿里山ウーロンが落ち着いた味わいで、甘党さんでなくてもおいしく飲むことができそう！ ほかのメニューにくらべて、桃の甘酸っぱさや特有の苦みもほんのり感じられる、ちょっとオトナな味わいのジェラッティーでした。暑い夏のゆったりチルタイムにぴったりです！



ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED）

ピーチフルピーチ スパークリングティー

ICED/L 760円（ワンサイズのみ）

すっきりとした阿里山ウーロンティー、白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーをスパークリングで仕上げた、しゅわっと爽快感あふれるドリンク。大容量のLサイズで、満足感たっぷりです！

「果肉入りピーチゼリー」 ＋100円

福島県産「あかつき」のピーチピューレ、ピーチ果肉を合わせた「果肉入りピーチゼリー」は、ゴンチャらしく他のドリンクにもカスタマイズできちゃいます！ おすすめのカスタムは、「マンゴー阿里山 ティーエード」への増量トッピング。マンゴーのやさしい甘みとピーチの風味が重なり合う、夏にぴったりのトロピカルドリンクです。

桃のおいしさをめいっぱい楽しめる「ピーチフルピーチ」シリーズ。暑い夏のご褒美に、ぜひ試してみてくださいね♪

■「ピーチフルピーチ」

販売期間：2026年6月25日（木）〜

販売店舗：国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗あり

※スパークリングティーの追加トッピングは1つまで、他メニューは2つまで可



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Text：望月七愛

Photo：Gong cha提供、一部撮影



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