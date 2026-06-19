登録者数90万超美人YouTuber、ぴったりノースリトップス姿に反響「大人っぽくて素敵」「美ボディ」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】人気YouTuber・になにが6月18日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を公開した。
【写真】登録者数90万超YouTuber「理想のスタイル」ボディライン際立つぴったりノースリトップス姿
になには「最近の私と最近のソーセージと最近のラーメン」とコメントし、ラーメンやソーセージの写真、自撮りショットなど複数枚公開。店先のベンチに腰掛けるショットでは、体にフィットしたハイネックの黒のノースリーブトップスに、すっきりとしたデニムパンツを合わせたコーディネートを披露した。片手にドリンクを持ち、美しい二の腕や抜群のスタイルが際立っている。
この投稿に、ファンからは「座ってるだけで絵になる」「理想のスタイル」「今日も可愛すぎる」「おしゃれ」「大人っぽくて素敵」「美ボディ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数90万超YouTuber「理想のスタイル」ボディライン際立つぴったりノースリトップス姿
◆になに、ぴったりトップス姿公開
になには「最近の私と最近のソーセージと最近のラーメン」とコメントし、ラーメンやソーセージの写真、自撮りショットなど複数枚公開。店先のベンチに腰掛けるショットでは、体にフィットしたハイネックの黒のノースリーブトップスに、すっきりとしたデニムパンツを合わせたコーディネートを披露した。片手にドリンクを持ち、美しい二の腕や抜群のスタイルが際立っている。
◆になにの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「座ってるだけで絵になる」「理想のスタイル」「今日も可愛すぎる」「おしゃれ」「大人っぽくて素敵」「美ボディ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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