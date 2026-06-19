コットンきょんの美人妻「突然動きまくれるようになった」“急成長”した息子の姿公開「あっという間でびっくり」「一生懸命進む姿が可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の姿を公開した。
【写真】コットンきょんの美人妻「あっという間でびっくり」急成長した息子の姿
まつきは「岡山で突然動きまくれるようになった急成長の子きょん」とつづり、息子の姿を撮影した動画を投稿。ターコイズブルーのロンパースに身を包み、ずり這いでおもちゃに向かってぐんぐんと進む成長した姿が収められている。また、動画には「行け〜！」と息子を応援する声も入っている。
この投稿に、ファンからは「あっという間でびっくり」「一生懸命進む姿が可愛すぎる」「幸せいっぱいの空間」「応援の声にもほっこりした」「すくすく育ってる」などの声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆まつきりな「突然動きまくれるようになった」息子の姿披露
まつきは「岡山で突然動きまくれるようになった急成長の子きょん」とつづり、息子の姿を撮影した動画を投稿。ターコイズブルーのロンパースに身を包み、ずり這いでおもちゃに向かってぐんぐんと進む成長した姿が収められている。また、動画には「行け〜！」と息子を応援する声も入っている。
◆まつきりなの投稿に「あっという間でびっくり」の声
この投稿に、ファンからは「あっという間でびっくり」「一生懸命進む姿が可愛すぎる」「幸せいっぱいの空間」「応援の声にもほっこりした」「すくすく育ってる」などの声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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