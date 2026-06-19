【MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン】 11月 発売予定 価格：3,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン」を11月に発売する。価格は3,900円。

『ゲッターロボG』より「ゲッタードラゴン」が完全変形＆コンパクトサイズの「ミニ合体変形」シリーズでプラモデル化。頭頂高約115mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取ることができる。

各ゲットマシン「ドラゴン号」、「ライガー号」、「ポセイドン号」が、シンプルな変形機構と余剰パーツ・差し替えなし仕様で「ゲッタードラゴン」に完全合体する。

各成形色と彩色済みパーツ、シールにより組み立てるだけで劇中イメージに近い色分けを再現することができる。

MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン

11月 発売予定

価格：3,900円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約115mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：XELFLEX

制作協力：petiyan、二条忠則

(C)Go Nagai・Ken Ishikawa/Dynamic Planning

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。