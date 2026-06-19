みたか合体、ゲッターロボだ！ 「MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン」が11月に発売
【MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン】 11月 発売予定 価格：3,900円
11月 発売予定
(C)Go Nagai・Ken Ishikawa/Dynamic Planning
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン」を11月に発売する。価格は3,900円。
『ゲッターロボG』より「ゲッタードラゴン」が完全変形＆コンパクトサイズの「ミニ合体変形」シリーズでプラモデル化。頭頂高約115mm、各関節可動で様々なアクションポーズを取ることができる。
各ゲットマシン「ドラゴン号」、「ライガー号」、「ポセイドン号」が、シンプルな変形機構と余剰パーツ・差し替えなし仕様で「ゲッタードラゴン」に完全合体する。
各成形色と彩色済みパーツ、シールにより組み立てるだけで劇中イメージに近い色分けを再現することができる。
MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン
11月 発売予定
価格：3,900円
スケール：ノンスケール
サイズ：頭頂高約115mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：XELFLEX
制作協力：petiyan、二条忠則
(C)Go Nagai・Ken Ishikawa/Dynamic Planning
※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。