アメリカ中央軍は、イラン船舶を対象にした海上封鎖を解除したと発表しました。

【写真を見る】ペルシャ絨毯｢2月から入荷停止｣ 中東情勢の影響で…物価も高騰 ｢イランの家族に会いたい、望むのは平和｣

こうした両国の動きを名古屋在住のイラン出身者は、どう受け止めているのか取材しました。

6月19日に訪ねたのは、名古屋市千種区にあるペルシャ絨毯の専門店「手織ラグの店 クラフトワーク」。店長はイラン出身のラミンさんです。約30年前に来日し、2004年にこの店をオープンしました。

イランの伝統的な手織りの技法で作られた美しい絨毯を、豊富に取り揃えています。



（店主 ラミンさん）

「全部手織りです。1つ1つ指で織っているので、機械は何も使っていない。はさみと手だけです」

中東情勢の影響で… 2月から入荷停止

ひと際目を引くウールのペルシャ絨毯は、1960年ごろに作られたものだといいます。価格は31万6000円です。



（ラミンさん）

「（イランの）お母さんたちが自分のために織ったものなので、その場の気分で織るので図面がないです。とても素朴さと動きがある」

ふるさとのイランに、直接買い付けに行くラミンさん。アメリカとふるさとが戦闘状態に入ってからは、その仕事に大きな支障が出ました。



（ラミンさん）

Q.仕入れできていない？

「全くできていない。最後は2月の頭で、そこから止まっている」

両国の大統領が覚書に署名「うまくいってほしいが、どうかな…」

先行きが見通せない中で、戦闘終結に向けて両国の大統領が覚書に署名したという発表を受け、ラミンさんは…



（ラミンさん）

「うまくいってほしいですが、どうかな…。それぞれ言っていることもちょっと違うので、そこでもう1回問題が出てくるのではないかと思っちゃう」

イランの首都テヘランには、両親・姉・弟が暮らしているため、気が気でない日々が続いてきました。



（ラミンさん）

Q.ご家族と連絡は？

「定期的に連絡取っています。家族が『空爆されていないだけで ありがたいな』と言っています」

イランで物価上昇 「サラダ油は一気に3倍に」

テヘランでは、市民生活への大きな打撃が続いています。



（ラミンさん）

「ものによって、多分3倍まで上がっているのではないかという話を聞く。サラダ油は一気に3倍になったらしいです」



ラミンさんは、今後も予想される物流の混乱や空輸による輸送費の上昇で、今後 価格は3～4割ほど上がるかもしれないと心配します。

戦闘が終わったら… 「家族に会いたい」

とにかく一刻も早くふるさとに平穏が戻ることを祈ります。



（ラミンさん）

「絨毯には人間の気持ちが入る。平和や落ち着いた気持ちじゃないと織れないと思う」

美しい柄と優れた耐久性は、人の手で丁寧に作られるので完成までに10年かかるものもあるというペルシャ絨毯。その風合いは、世界中の人を魅了してきました。



（ラミンさん）

Q.戦闘が終わったら何をしたい？

「平和な国になって、自分から昔みたいにイランに行って買い付けたい。親にも会いたいし、姉弟や昔の友達ともしゃべりたい。（望むのは）平和です」