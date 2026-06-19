元中日の山本昌氏（60）が18日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。“デビュー戦”について語った。

1983年ドラフト5位で中日入りし、最多勝のタイトルを3度獲得するなど通算219勝を挙げた山本昌氏。41歳でノーヒットノーラン達成、42歳で名球会入り、49歳で勝利、50歳で登板、32年間の現役生活など数々の最年長記録、最長記録を持つレジェンドだ。

進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から野球を始めた時期を改めて聞かれると「野球チーム入ったのは小学校3年生なんですけど。恐らく小学校1年ぐらいから、みんなと一緒にワイワイはやってたんですけどもね」と明かした。

最初の所属チームと当時のポジションについては「私の兄が友達と一緒につくった新興野球チームで。メンバー少なかったんで最初からBチームのピッチャーだった」そう。

「左投げってやれるの（投手以外は）ファーストと外野しかないじゃないですか。運動神経はいいほうだったので“お前ピッチャーやれ”ってことで」と最初から投手として野球人生がスタートした。

そして、「4年生にはね、もうAチームで投げたんですよね」と6年生相手にマウンドへ。

「ただ、弱いチームだったので。私の野球のデビュー戦は36―0で負けたんです。小学校4年生で、6年生相手にね。相手が強いチームだったんですけど。『がんばれ！ベアーズ』状態で。打たれても（守備が）捕れないんですよ」と4年生投手が6年生相手にデビュー戦でひたすら失点し続けたという。

数字だけ見れば、屈辱の0―36大敗。だが、「私の父にね。“よく最後まで投げたな”って。帰りにいちご牛乳買ってもらったのをよく覚えてますね。完投しました。5回コールドだったんですけど、完投したっていうことで褒めてもらったのを凄くよく覚えています」とうれしそうな声で明かしていた。