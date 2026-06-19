北秋田市の児童が、木材やゴムチューブを組み合わせたいかだづくりに挑戦しました。



一生懸命作った自慢のいかだに乗って、子どもたちは来週、米代川の川下りを楽しむことになっています。



「エイエイオー」



みんなでかけ声をあげ、気合い十分の子どもたち。



いかだづくりに挑戦したのは、北秋田市の鷹巣東小学校の5年生と6年生、合わせて18人です。



鷹巣東小学校では、学校の近くを流れる米代川に親しみを持ち、ふるさとにより愛着を持ってもらおうと、毎年、児童がいかだ下りを行っています。





ゴールまでの距離は約2キロ。30年ほど前から続いていて、子どもたちが楽しみにしている恒例行事です。そのいかだ下りで使ういかだ5つを作りました。いかだはベニヤ板と竹、それに、水に浮かぶためのゴムチューブを組み合わせて作ります。子どもたちはビニールひもで結びつける作業に苦戦しながらも、地域の人や先生たちの手助けを受けながら一生懸命、いかだを作り上げました。5年生「ひもを結ぶところは大変だったけど、みんなと協力できたのでよかったです」6年生「このいかだがおぼれないように、なんか、、力強く作りました。だからおぼれないと思います」5年生「班のみんなで協力してかけ声とか声をかけあいながら進んでいきたいです」子どもたちは、1週間後の来週26日に、みんなで作った自慢のいかだに乗って、米代川を下ります。※6月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします