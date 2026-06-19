「紀ノ国屋」との特別コラボ！「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ」が付いてくる『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』が6月17日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（オレンジページ）の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が付いてきます。
スーパーマーケット「紀ノ国屋」と『オレペ』の特別コラボで誕生したボックス保冷ポーチは、まちが広くて見た目以上にたっぷり収納できます。お弁当箱と500mlのペットボトル、フルーツやお菓子まで一緒に入るほどの大容量。暑い時期に持ち歩くのが心配な豆腐やソーセージなど要冷蔵の食品も冷たいまま持ち歩けるので、日常のお買い物でも大活躍してくれます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が見逃せない！
オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が付いてきます。
見た目以上にたっぷり入る！保冷機能で暑い季節も安心
スーパーマーケット「紀ノ国屋」と『オレペ』の特別コラボで誕生したボックス保冷ポーチは、まちが広くて見た目以上にたっぷり収納できます。お弁当箱と500mlのペットボトル、フルーツやお菓子まで一緒に入るほどの大容量。暑い時期に持ち歩くのが心配な豆腐やソーセージなど要冷蔵の食品も冷たいまま持ち歩けるので、日常のお買い物でも大活躍してくれます。
ランチからレジャーまで！シーンを選ばないマルチな使い勝手約横幅23cm×奥行13cm×高さ13.5cmのボックス型で、精肉やお総菜のパックが傾かずスポッと収まるのが便利です。350ml缶なら6本入るのでピクニックやレジャーの簡易クーラーボックスとしても活躍。背の高い化粧水などのボトルも立てたまま収納できるうえ、しなやかな素材でかさばらず、使わないときはたたんでしまえるのも頼もしいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)