今月の注目雑誌から、魅力的な付録「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（オレンジページ）の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が見逃せない！


オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が付いてきます。

見た目以上にたっぷり入る！保冷機能で暑い季節も安心


スーパーマーケット「紀ノ国屋」と『オレペ』の特別コラボで誕生したボックス保冷ポーチは、まちが広くて見た目以上にたっぷり収納できます。お弁当箱と500mlのペットボトル、フルーツやお菓子まで一緒に入るほどの大容量。暑い時期に持ち歩くのが心配な豆腐やソーセージなど要冷蔵の食品も冷たいまま持ち歩けるので、日常のお買い物でも大活躍してくれます。

ランチからレジャーまで！シーンを選ばないマルチな使い勝手

約横幅23cm×奥行13cm×高さ13.5cmのボックス型で、精肉やお総菜のパックが傾かずスポッと収まるのが便利です。350ml缶なら6本入るのでピクニックやレジャーの簡易クーラーボックスとしても活躍。背の高い化粧水などのボトルも立てたまま収納できるうえ、しなやかな素材でかさばらず、使わないときはたたんでしまえるのも頼もしいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース お買いもの部)