7人組女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の櫻井優衣さん（26）がインスタグラムを更新。普段のチャーミングなアイドル姿とは雰囲気の一変した近影を披露しています。



【写真】「振り幅が凄すぎ」アイドル姿から激変した櫻井優衣さん

櫻井さんは「ダークな感じ」とコメントし、複数枚の写真をアップ。写真中では光沢のある生地のセットアップで、ゆったりしたトップスにホットパンツ風のボトムスをあわせたコーディネートです。普段のキラキラなアイドル衣装姿と違って、ほの暗い雰囲気を醸している櫻井さんの姿にネット上では反響が起こっています。



SNSでは、「振り幅が凄すぎて頭が毎回バグってる」「いつもと違うゆいちゃんも最強に可愛いね！」「オーラがいかつい」「雰囲気、こんなに変わるもんなんですね！」「妖艶な雰囲気の優衣ちゃんも素敵」「レディーガガみたいな雰囲気のお洋服だね」などのコメントがありました。



櫻井さんは、2000年2月21日生まれ、東京都出身。ASOBISYSTEMが手がける、日本のアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する「FRUITS ZIPPER」の"ミントグリーン担当"として2022年より活動。2025年9月に、ユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たしました。（ASOBISYSTEMの櫻井さんの公式Webプロフィールより）