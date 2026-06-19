全国で『ポケピース』ポップアップ開催！ スポーツをテーマに“プラスル＆マイナン”のグッズなど展開
ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』のポップアップストア「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が、6月17日（水）から、東京・JR秋葉原駅など全国各地で順次開催される。
【写真】キュートなポケモンたちに癒やされる！ 先行販売アイテム一覧
■先行販売商品が登場
今回開催される「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」は、プラスルとマイナンが遊びに来てみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマに、さまざまなグッズが展開される期間限定のポップアップストア。
『ポケピース』の世界観を表現した各会場には、キュートなポケモンたちが描かれた「ミニアクリルスタンド」や「メッシュトートバッグ」といった、先行販売商品が並ぶ。
また、主役のプラスルとマイナンをデザインした「ぬいぐるみ」や、「ダイカット刺しゅうパスケース」、「メタルキーリング」、「ミラー」などもそろう。
さらに、購入金額に応じたノベルティが登場。会場によって配布アイテムが異なり「ホログラムステッカー」や「ネックストラップ」といった、豪華な特典が提供される。
日程
■JR秋葉原駅 AKIBA LINK 秋葉原駅構内
6月17日（水）〜6月30日（火）
■エキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口改札外
6月22日（月）〜7月7日（火）
■JR池袋駅 池袋駅南口改札外
7月14日（火）〜8月3日（月）
■JR大宮駅 改札外東西連絡通路催事場
7月22日（水）〜7月31日（金）
■名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 4階イベントスペース
7月22日（水）〜7月28日（火）
■大丸梅田店 1階 東イベントスペース
8月5日（水）〜8月25日（火）
■イオンモール高知 1階セントラルコート
8月7日（金）〜8月17日（月）
■あべのハルカス近鉄本店 1階エスカレーター横
8月26日（水）〜9月22日（火）
■JR池袋駅 池袋駅南口改札外
10月13日（火）〜10月26日（月）
【写真】キュートなポケモンたちに癒やされる！ 先行販売アイテム一覧
■先行販売商品が登場
今回開催される「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」は、プラスルとマイナンが遊びに来てみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマに、さまざまなグッズが展開される期間限定のポップアップストア。
また、主役のプラスルとマイナンをデザインした「ぬいぐるみ」や、「ダイカット刺しゅうパスケース」、「メタルキーリング」、「ミラー」などもそろう。
さらに、購入金額に応じたノベルティが登場。会場によって配布アイテムが異なり「ホログラムステッカー」や「ネックストラップ」といった、豪華な特典が提供される。
日程
■JR秋葉原駅 AKIBA LINK 秋葉原駅構内
6月17日（水）〜6月30日（火）
■エキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口改札外
6月22日（月）〜7月7日（火）
■JR池袋駅 池袋駅南口改札外
7月14日（火）〜8月3日（月）
■JR大宮駅 改札外東西連絡通路催事場
7月22日（水）〜7月31日（金）
■名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 4階イベントスペース
7月22日（水）〜7月28日（火）
■大丸梅田店 1階 東イベントスペース
8月5日（水）〜8月25日（火）
■イオンモール高知 1階セントラルコート
8月7日（金）〜8月17日（月）
■あべのハルカス近鉄本店 1階エスカレーター横
8月26日（水）〜9月22日（火）
■JR池袋駅 池袋駅南口改札外
10月13日（火）〜10月26日（月）