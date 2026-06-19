『お〜いお茶』大谷翔平ボトル全55種を取り揃えた“世界で唯一の自販機”が東京・浅草寺に登場
伊藤園の無糖緑茶飲料ブランド『お〜いお茶』は、22日より販売開始する、2025年シーズンにドジャース・大谷翔平（31）が放った63本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル『Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55＋8 EDITION（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）』の販売を記念し、19日より世界で唯一の『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』自動販売機を、東京・台東区の浅草寺に設置する。
【写真】圧巻！大谷翔平デザインボトル全63種が並ぶ浅草寺の自販機
本自販機のデザインには、1号・17号・27号・40号・45号・ポストシーズン1号のメモリアルなホームランのイラストが連結で描かれており、側面には全55＋8種すべてのイラストも描かれている特別デザインとなっている。『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』の全55＋8種のラインナップを選んで購入できるのは、この自販機のみとなる。圧巻のバリエーションの中から、自身の好みのデザインを選んで購入することができる、特別な機会となっている。
また公式SNSでは12日より、大谷が63本のボトルから選んだ“お気に入りの1本”を当てるキャンペーンを展開しており、結果として大谷が選んだ“ホームランボトル”は、優勝へのマジックが点灯した2025年8月24日のパドレス戦で放った「45号」のデザインであることが発表された。
本自販機のデザインには、1号・17号・27号・40号・45号・ポストシーズン1号のメモリアルなホームランのイラストが連結で描かれており、側面には全55＋8種すべてのイラストも描かれている特別デザインとなっている。『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』の全55＋8種のラインナップを選んで購入できるのは、この自販機のみとなる。圧巻のバリエーションの中から、自身の好みのデザインを選んで購入することができる、特別な機会となっている。
また公式SNSでは12日より、大谷が63本のボトルから選んだ“お気に入りの1本”を当てるキャンペーンを展開しており、結果として大谷が選んだ“ホームランボトル”は、優勝へのマジックが点灯した2025年8月24日のパドレス戦で放った「45号」のデザインであることが発表された。