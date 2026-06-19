オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、ヨーロッパ最大の小児がんセンターに到着されました。オランダ国王夫妻とともにこの病院を視察されます。

天皇皇后両陛下は現地時間の19日午前10時半ごろ、オランダのユトレヒトにある「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」を訪問されました。

センターの玄関では両陛下をウィレム・アレキサンダー国王とマキシマ王妃が出迎え、エントランスホールでは皇后さまとマキシマ王妃が2人の女の子からにこやかに花束を受け取られました。その際、皇后さまは低くしゃがみ込んで視線を子どもとあわせ、にこやかに声をかけられました。その後、両陛下と国王夫妻は子どもや家族らに声をかけ、話されていました。

この病院はオランダのマキシマ王妃が支援している医療施設で、ヨーロッパ最大の小児がんセンターです。

オランダでは、がんは小児期の病気による死亡の最大の要因となっていて、年間およそ600人が小児がんを発症し、4人に1人が亡くなっているということです。こうした状況を改善するため、2014年秋に特定の小児がん治療に特化したプリンセス・マキシマ小児がんセンターが発足、2018年に現在のセンターが開かれ治療と研究を担ってきました。

この後、両陛下は国王夫妻と一緒に病棟などを見て回りながら説明を受け、入院している子どもたちや病院スタッフと懇談される予定です。

両陛下のオランダでの国賓としての公式行事はこの病院視察が最後で、両陛下はこれまで温かくもてなしてきたオランダ国王夫妻とお別れのあいさつをされる予定です。

両陛下は、現地時間19日午後は公園での桜の木の植樹や、日本とゆかりのあるオランダ人らとの懇談などを行われる予定で、20日に2か国目の訪問先ベルギーに移動されます。