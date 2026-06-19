俳優・本木雅弘が１９日、都内で主演映画「黒牢城」（黒沢清監督）初日舞台あいさつに出席した。

籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く。本木は城主で戦国武将の荒木村重を演じる。時代劇出演は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶりとなる。

本木は、初日を迎え「公開され、作品は新たな航海にこぎ出し、私の後悔が始まる。いつも（公開後に）『もっと（芝居を）こうすれば、ああすれば』と思うわけです。“こうかい”の連鎖、連鎖です」と自虐を交えながら、作品の封切りを喜んだ。

黒沢監督はとあるシーンの撮影合間に、本木が「（殿様役は）向いてない」と漏らしたことを告白。監督は「向いてないと正直に言えること、大スターってこういうことなんだなと思いました」と感嘆。「肩肘張ったりせずに思ったことを素直に口にしていいんだと。その瞬間、荒木村重ってそういう人だったんだろうなと思いました」と、本木の姿に主人公を重ね合わせたことを振り返っていた。

イベントには、共演の菅田将暉、吉高由里子、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太、オダギリジョーらも登壇した。