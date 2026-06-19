Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太が１９日、都内で映画「黒牢城」（黒沢清監督）初日舞台あいさつに主演の本木雅弘、吉高由里子らと出席した。

直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇で、宮舘は、本木演じる戦国武将・荒木村重に忠義を尽くす若き家臣・乾助三郎を演じる。

共演者は、今作の撮影で心に残った言葉についてトーク。宮舘は「本木さんから言われた言葉で、『舘様はカメレオン俳優だよね』とおっしゃっていただいた。その言葉をいただいて夢ができまして。ぜひ、そうなれるように頑張ろうと思ったんです」と大先輩からの言葉に感激したことを明かした。

続けて、宮舘は真剣な表情で「いろんな作品に出会い、その言葉の意味を確かめながら、努力をさせていただきたいと、おめえました！ いや、思いました！」とまさかの甘噛み。共演の菅田将暉はすかさず「おめえました！？」とつっこみ、吉高らキャスト陣も大爆笑した。

本木はほほ笑みながら、「今は（宮舘は）コメディーを演じたの！これもカメレオン部分なの！ 末恐ろしい、素晴らしいよ！」と優しくフォローしていた。