◆パ・リーグ オリックスー西武（１９日・京セラドーム大阪）

オリックスのルイス・ペルドモ投手が、２０日の西武戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。ＮＰＢ通算１４０試合目で初先発となった１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）では、３回を３安打無失点。「最低でも５イニングを目標に。６、７と順番に上げていくとチームの勝利、自分の勝利にもつながる」と、今度は日本での先発初勝利を意識した。

メジャー時代は６１試合に先発。経験を踏まえ「打者にアタックしていくところだけ。それが長いイニングを投げることにつながってくる」と強調した。中７日の調整では、ウェートトレーニングに着手。コンディショニングは問題ない様子で「少しずつメンタル的にもアジャストできている。非常に落ち着いて準備できた」とうなずいた。

２５年は「８回の男」としてリーグ２位タイの３５ホールドポイントを挙げるなど、日本では通算９１ホールドを積み上げた右腕。「リリーフでも先発でもやることは変わらず、アグレッシブに挑んでいくことが大事」と力を込めた。