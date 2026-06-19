【高校野球】駒大苫小牧の副部長が体罰、暴言、報告義務違反で９か月の謹慎処分

日本学生野球協会は１９日に審査室会議を開き、夏の甲子園で２度の優勝を誇る名門・駒大苫小牧の副部長に体罰、暴言、報告義務違反で５月８日〜来年２月７日まで９か月の謹慎処分を下した。

副部長は、今年４月のシートノック中に部員Ａの練習態度がよくないと思い、Ａの守備位置に行き、暴言とともにＡの首元を押した。その後、グラウンドでの朝の打撃練習でも、Ａの態度について不適切な指導を行う場面があった。Ａの保護者から野球部の部長へ副部長から暴言と暴力があったと連絡があり、副部長が認めた。また、その後に部員Ｂへの暴力が判明。１年生部員が校歌を歌っているところに部員Ｂが通りがかり、副部長にあいさつしたタイミングが悪かったため、Ｂの首元を押し、Ｂが転倒してしまった。

巨人・田中将大投手、日本ハム・伊藤大海投手らを輩出した同校は、２００４、０５年夏に２年連続で全国制覇。０６年も３年連続で決勝に進んだが、元日本ハム・斎藤佑樹氏擁する早実に再試合の末敗れた。以降は、０７年夏と１４、１８年のセンバツで甲子園に出場。今年は１９年ぶりの夏の甲子園出場を目指し、２３日に苫小牧高専との初戦に臨む予定となっている。