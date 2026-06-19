通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台に上昇、短期変動を警戒 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台に上昇、短期変動を警戒

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台に上昇、短期変動を警戒



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.26 6.06 7.76 6.83

1MO 7.53 5.59 6.79 6.28

3MO 7.98 5.67 7.07 6.65

6MO 8.46 5.83 7.42 6.98

9MO 8.59 6.01 7.69 7.16

1YR 8.75 6.36 7.97 7.33





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.49 7.94 7.30

1MO 6.87 7.46 6.74

3MO 7.41 7.95 6.87

6MO 8.05 8.46 7.10

9MO 8.36 8.70 7.23

1YR 8.59 8.94 7.37

東京時間17:05現在 参考値



ドル円1週間は8.26％と東京市場から引き続き8％台で推移している。1カ月7.53％を上回っており、短期変動を警戒する状況となっている。ドル高のスピードが速まり、昨日のNY市場では161.81レベルまで高値を伸ばした。この動きを受けて、片山財務相は「投機的動きあれば断固とした措置を取る」「投機的動き見られれば『大胆な措置』講じることができる」と円安けん制を強めた。

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