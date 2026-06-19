お笑い芸人の狩野英孝（44）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。一流ゲームプロデューサーの金言について明かした。

数年前から自身のYouTubeチャンネルでゲーム配信を行ってきたという狩野。サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」の配信が人気だが「ストーリーとか謎解きがちょこちょこ入ってくる…それを全部視聴者さんにバラしちゃってるな」と負い目を感じることがあったと振り返った。

「ゲーム会社には許可は取ってる」ものの「実際のところどうなんだろう」とモヤモヤ。「バイオハザードの生みの親、三上（真司）プロデューサーと対談することがあって思いきってきいてみた」とディレクターとして「バイオハザード」を世に送り出した「バイオハザードの生みの親」三上真司氏との会話を回想した。

ゲーム配信で自身のタイトルが“ネタバレ”のようになってしまうことについて「実際どう思ってます？」と切り込んだという狩野は「もし三上プロデューサーが“ちょっとね…”って言われたらすぐにやめようかなくらいの覚悟」だったと回顧。しかし三上氏は「“ゲーム配信を見てる視聴者さんがクリアまで見て満足しちゃったらその程度のゲームですよ”って」返答してきたと明かした。

「“クリアしたのを見ても自分の手でクリアしたいと思わせるゲームを作るのが私たちの仕事ですから”“どんどんやってください”って言われてから、気持ちよくバンバンやってます」とニッコリ。共演者からは「かっけぇ！」と声が上がっていた。