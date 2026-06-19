和歌山市の紀の川大橋で２０２１年、持病のてんかんの影響が出る恐れがあるのに車を運転して死亡事故を起こしたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた同市の美容室経営西馬淳子被告（５６）の公判が１８日、和歌山地裁（福島恵子裁判長）であり、被告人質問が行われた。

これまでの公判で、事故前に西馬被告を診察した脳神経外科医２人は、西馬被告が繰り返していた発作の原因が、てんかんであるとして車の運転を禁止していたと証言した。

被告人質問で医師の証言について問われた西馬被告はいずれも「（運転禁止と）聞いておりません」と答えた。事故当日朝にはベッド上で、動悸（どうき）とめまいがあったと明かしたが、「（これまでに発作が）運転中には起こらなかったから大丈夫と思っていました」と振り返った。

事故で死亡した竹田汐里さん（当時２２歳）や、被害者参加制度で出廷した遺族らに対し、西馬被告は「どう責任を取ればいいか分かりません。本当にすみません」と謝罪した。

起訴状などによると、西馬被告は２１年７月１５日午前１０時５０分頃、紀の川大橋を乗用車で走行中にてんかんの発作を起こし、意識障害がある状態で前方に停車中の乗用車に衝突。弾みで西馬被告の車が対向車線にはみ出し、原付きバイクと衝突して運転していた竹田さんを死亡させたなどとしている。