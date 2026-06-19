将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われ、防衛を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）が挑戦者の服部慎一郎七段（26）に80手で勝利した。開幕から2連勝を飾った絶対王者が、防衛および7連覇に向けて堂々の王手をかけた。

【映像】藤井棋聖がシリーズ2勝目を飾った瞬間

本局は服部七段の先手番で始まり、戦型は「相掛かり」となった。服部七段の仕掛けに対し、藤井棋聖も“最強の布陣”で対抗。序盤から激しい戦いになり、互いの深い読みが激しくぶつかり合う中で、早々に緊張感高まる中盤戦へと突入した。

難解な局面が続く中、先手の服部七段は攻めに使いたい飛車や桂馬が自陣の負担となり、逆にそれらをケアしなければならない要素が多い忙しい展開に。自身の持ち味である躍動感ある攻めを引き出せず、服部七段にとっては非常に苦しい展開を強いられることとなった。

一方、後手の藤井棋聖はその隙を逃さなかった。さらなるリードを拡大させるために鋭く踏み込み、局面を一気に優勢へと引き寄せる。最終盤に入ってもその正確無比な手腕は揺るがず、終わってみれば解説陣もうなるほどのノーミスの指し回し。タイトル戦という最高峰の舞台で、改めてその圧倒的な充実ぶりを示す快勝劇となった。

勝利した藤井棋聖は、「盤面全体で戦いが起こるような展開になり、判断の難しい将棋だった。駒得になったあたりから指しやすくなったのかなと思う」とコメント。決着局となる可能性のある第3局へ向けて、「ここまでの2局の経験を活かして第3局の対局に集中して臨めれば」と語った。

一方、服部七段は「少しずつミスを重ねてしまい、やってはいけないうっかりが出てしまった」と肩を落とし、「悔やまれる内容だが切り替えていきたい」と後がないシリーズ第3局を見据えていた。

見事に連勝を飾り、防衛7連覇達成へあと1勝と迫った藤井棋聖。後がなくなった挑戦者の服部七段がここから意地の巻き返しを見せるのか。大注目の第4局は、7月1日に静岡県沼津市の「沼津御用邸東附属邸第1学問所」で行われる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）