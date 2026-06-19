[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇152銘柄・下落140銘柄（東証終値比）
6月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは335銘柄。東証終値比で上昇は152銘柄、下落は140銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は840円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4667> アイサンテク 2264 +400（ +21.5%）
2位 <149A> シンカ 850 +150（ +21.4%）
3位 <5803> フジクラ 6085 +924（ +17.9%）
4位 <7616> コロワイド 1975 +285.5（ +16.9%）
5位 <6613> ＱＤレーザ 2925 +405（ +16.1%）
6位 <3544> サツドラＨＤ 920 +107（ +13.2%）
7位 <5216> 倉元 141 +14（ +11.0%）
8位 <9449> ＧＭＯ 3285 +285.0（ +9.5%）
9位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1145 +96（ +9.2%）
10位 <6327> 北川精機 5600 +410（ +7.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7991> マミヤＯＰ 800 -261（ -24.6%）
2位 <6166> 中村超硬 515.1 -91.9（ -15.1%）
3位 <4768> 大塚商会 2398 -368.5（ -13.3%）
4位 <2334> イオレ 580 -39（ -6.3%）
5位 <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 155.8 -9.2（ -5.6%）
6位 <4978> リプロセル 120 -6（ -4.8%）
7位 <2321> ソフトフロン 124 -6（ -4.6%）
8位 <2112> 塩水糖 406.7 -18.3（ -4.3%）
9位 <4772> ＳＭＥＪ 65.5 -2.5（ -3.7%）
10位 <4564> ＯＴＳ 20.3 -0.7（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 6085 +924（ +17.9%）
2位 <3086> Ｊフロント 2640.6 +134.1（ +5.4%）
3位 <4062> イビデン 25000 +440（ +1.8%）
4位 <7272> ヤマハ発 1255 +18.0（ +1.5%）
5位 <4043> トクヤマ 5187.1 +63.1（ +1.2%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4305 +51（ +1.2%）
7位 <8750> 第一ライフ 1829.6 +15.1（ +0.8%）
8位 <6526> ソシオネクス 2650 +20.0（ +0.8%）
9位 <6479> ミネベア 4659 +31（ +0.7%）
10位 <4004> レゾナック 18500 +110（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 107000 -1600（ -1.5%）
2位 <5802> 住友電 13340 -145（ -1.1%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 290 -2（ -0.7%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3477 -23.0（ -0.7%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1460 -9.5（ -0.6%）
6位 <4042> 東ソー 2953 -17.5（ -0.6%）
7位 <8002> 丸紅 4868 -27（ -0.6%）
8位 <3402> 東レ 1152.8 -6.2（ -0.5%）
9位 <2914> ＪＴ 6052 -23（ -0.4%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 512.1 -1.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4667> アイサンテク 2264 +400（ +21.5%）
2位 <149A> シンカ 850 +150（ +21.4%）
3位 <5803> フジクラ 6085 +924（ +17.9%）
4位 <7616> コロワイド 1975 +285.5（ +16.9%）
5位 <6613> ＱＤレーザ 2925 +405（ +16.1%）
6位 <3544> サツドラＨＤ 920 +107（ +13.2%）
7位 <5216> 倉元 141 +14（ +11.0%）
8位 <9449> ＧＭＯ 3285 +285.0（ +9.5%）
9位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1145 +96（ +9.2%）
10位 <6327> 北川精機 5600 +410（ +7.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7991> マミヤＯＰ 800 -261（ -24.6%）
2位 <6166> 中村超硬 515.1 -91.9（ -15.1%）
3位 <4768> 大塚商会 2398 -368.5（ -13.3%）
4位 <2334> イオレ 580 -39（ -6.3%）
5位 <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 155.8 -9.2（ -5.6%）
6位 <4978> リプロセル 120 -6（ -4.8%）
7位 <2321> ソフトフロン 124 -6（ -4.6%）
8位 <2112> 塩水糖 406.7 -18.3（ -4.3%）
9位 <4772> ＳＭＥＪ 65.5 -2.5（ -3.7%）
10位 <4564> ＯＴＳ 20.3 -0.7（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 6085 +924（ +17.9%）
2位 <3086> Ｊフロント 2640.6 +134.1（ +5.4%）
3位 <4062> イビデン 25000 +440（ +1.8%）
4位 <7272> ヤマハ発 1255 +18.0（ +1.5%）
5位 <4043> トクヤマ 5187.1 +63.1（ +1.2%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4305 +51（ +1.2%）
7位 <8750> 第一ライフ 1829.6 +15.1（ +0.8%）
8位 <6526> ソシオネクス 2650 +20.0（ +0.8%）
9位 <6479> ミネベア 4659 +31（ +0.7%）
10位 <4004> レゾナック 18500 +110（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 107000 -1600（ -1.5%）
2位 <5802> 住友電 13340 -145（ -1.1%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 290 -2（ -0.7%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3477 -23.0（ -0.7%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1460 -9.5（ -0.6%）
6位 <4042> 東ソー 2953 -17.5（ -0.6%）
7位 <8002> 丸紅 4868 -27（ -0.6%）
8位 <3402> 東レ 1152.8 -6.2（ -0.5%）
9位 <2914> ＪＴ 6052 -23（ -0.4%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 512.1 -1.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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