　6月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは335銘柄。東証終値比で上昇は152銘柄、下落は140銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は840円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4667>　アイサンテク　　　 2264　　+400（ +21.5%）
2位 <149A>　シンカ　　　　　　　850　　+150（ +21.4%）
3位 <5803>　フジクラ　　　　　 6085　　+924（ +17.9%）
4位 <7616>　コロワイド　　　　 1975　+285.5（ +16.9%）
5位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　 2925　　+405（ +16.1%）
6位 <3544>　サツドラＨＤ　　　　920　　+107（ +13.2%）
7位 <5216>　倉元　　　　　　　　141　　 +14（ +11.0%）
8位 <9449>　ＧＭＯ　　　　　　 3285　+285.0（　+9.5%）
9位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　 1145　　 +96（　+9.2%）
10位 <6327>　北川精機　　　　　 5600　　+410（　+7.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7991>　マミヤＯＰ　　　　　800　　-261（ -24.6%）
2位 <6166>　中村超硬　　　　　515.1　 -91.9（ -15.1%）
3位 <4768>　大塚商会　　　　　 2398　-368.5（ -13.3%）
4位 <2334>　イオレ　　　　　　　580　　 -39（　-6.3%）
5位 <5244>　ｊｉｇ．ｊｐ　　　155.8　　-9.2（　-5.6%）
6位 <4978>　リプロセル　　　　　120　　　-6（　-4.8%）
7位 <2321>　ソフトフロン　　　　124　　　-6（　-4.6%）
8位 <2112>　塩水糖　　　　　　406.7　 -18.3（　-4.3%）
9位 <4772>　ＳＭＥＪ　　　　　 65.5　　-2.5（　-3.7%）
10位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.3　　-0.7（　-3.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　 6085　　+924（ +17.9%）
2位 <3086>　Ｊフロント　　　 2640.6　+134.1（　+5.4%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　25000　　+440（　+1.8%）
4位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1255　 +18.0（　+1.5%）
5位 <4043>　トクヤマ　　　　 5187.1　 +63.1（　+1.2%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4305　　 +51（　+1.2%）
7位 <8750>　第一ライフ　　　 1829.6　 +15.1（　+0.8%）
8位 <6526>　ソシオネクス　　　 2650　 +20.0（　+0.8%）
9位 <6479>　ミネベア　　　　　 4659　　 +31（　+0.7%）
10位 <4004>　レゾナック　　　　18500　　+110（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <285A>　キオクシア　　　 107000　 -1600（　-1.5%）
2位 <5802>　住友電　　　　　　13340　　-145（　-1.1%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　290　　　-2（　-0.7%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3477　 -23.0（　-0.7%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 1460　　-9.5（　-0.6%）
6位 <4042>　東ソー　　　　　　 2953　 -17.5（　-0.6%）
7位 <8002>　丸紅　　　　　　　 4868　　 -27（　-0.6%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　 1152.8　　-6.2（　-0.5%）
9位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 6052　　 -23（　-0.4%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　512.1　　-1.9（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース