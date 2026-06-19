歌手でタレントのあのが18日放送のテレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』（木曜24時45分）に出演。パートナーが自分の部屋に来た際のNG行動について語った。

番組は「自慢のあざと部屋をのぞき見」と題し、ファッションデザイナーやレースクイーンの自宅を紹介する内容を放送。あのがMC山里亮太から「もしパートナーが自分の部屋に来たらどういう行動をチェックする？」と聞かれた際、彼女は「まず僕よりくつろがれると困る。先にくつろがないでほしい。先にやられると今日しっかりしなきゃ行けない日だと思っちゃう」と困惑の表情を浮かべた。

「冷蔵庫とかも開けられたくないです」

【画像】6月18日放送 テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』

あのは「先にやられると今日しっかりしなきゃ行けない日だと思っちゃう」という言葉は、自宅でのリラックス状態が相互に競合する可能性への不安を反映している。あのの部屋は「自慢のあざと部屋」として紹介されるほどにこだわりが詰まった空間で、そこに他人が入り込むこと自体に抵抗があるようだ。

さらにあのは「冷蔵庫とかも開けられたくないです」とコメント。山里が「生活感が一番隠せないところだからね」と納得の相づちを返すと、納得した様子をみせた。冷蔵庫の中身は食事の好みや生活リズム、健康管理の傾向まで露わにするため、プライバシー保護の観点から開封を避けたいという考えはうなずける。

YouTube検索履歴まで見られるのは絶対ダメ

あのが最も強く拒否した行動はYouTubeの視聴履歴だった。「あとYouTube見られるの嫌だ」と断言し、MCの鈴木愛理も「嫌だ！嫌だ嫌だ」と強く同意した。この同調は、現代人がvideo視聴履歴をプライバシーの核心と捉えていることを示す。山里が「今テレビで見られるから。自分の傾向がね。特に傾向がヤバそうだもんね」とジョークを飛ばすと、あのは「ダメですよ、絶対。検索履歴」と強調して返した。