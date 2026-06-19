お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼が、18日放送のTBSラジオ『おぎやはぎのメガネびいき』（木曜25時）に出演。サッカーW杯日本対オランダ戦の視聴体験について、DAZN配信で発生した「音ズレ」に強い不満をにじませた。

矢作は試合当日の朝の様子について「寝室で起きて、そのままDAZNで見ようと。5時になんせ、目覚ましかけてるから。本当にもうすぐパッてつけて、DAZNで横になりながら、眠い目でこう見たんだけど」と振り返り、リアルタイム視聴に備えていたことを明かした。しかし、その期待は開始早々に裏切られる形となる。

【画像】6月18日放送 TBSラジオ『おぎやはぎのメガネびいき』

相方の小木博明が「NHKで見てるでしょ？」と確認すると、矢作は「お前もう、本当にDAZNやっちゃったぞ」と切り出し、配信トラブルを示唆。小木が「音声がなんかずれたんでしょ？」と応じると、矢作は「そう！」と即答し、「音声ずれて、もう見てらんなくて。もうそれでしょうがなくで、もうあれよ。で、NHKにしたんだけど」と、途中で視聴環境を切り替えた経緯を説明した。

「音ズレ」で視聴断念、NHKへ切り替え

矢作の証言からは、試合序盤から発生していた音声と映像のズレが、観戦体験に大きな影響を与えていた様子がうかがえる。「もう見てらんなくて」という言葉が象徴するように、スポーツ中継において臨場感を損なう致命的なトラブルだったといえる。

一方でNHKに切り替えた後のエピソードも。矢作は「だけどさ、俺もう忘れてた。NHK、本田さんなのを」と、解説が本田圭佑であることを途中まで失念していたと語ると、小木も「そうよ、本田さんよ」と同意。矢作は「それはもう後半でさ、そりゃあNHKで見なきゃダメよって」と語り、結果的にNHKの放送を選択した判断に納得した様子を見せた。

過去にも配信トラブル、視聴集中の影響か

今回のトラブルについて、小木は過去の大会と重ね合わせて指摘する。「確かに、4年前もあの配信の方だとあまりにも来るから、見てる人が多いから、止まったりとかしてたじゃん」と述べ、アクセス集中による不具合の可能性に言及。矢作も「ああ、あった。電波障害があった」と応じ、過去にも類似の問題が起きていたことを振り返った。

さらに小木は「多分あの状態だと思う。もうパンクしちゃってんだよ」と推測し、矢作も「そうでしょ？」と同調。

試合内容について矢作は「だから、すごいイヤでさ。前半は本当に損した感じ」と語り、トラブルによって前半の観戦価値が損なわれたと率直な感想を口にした。一方の小木は「でも前半はね、お互いがこう牽制し合っての」とフォローし、「あれはあれでね、いい見応えのあるね、試合なの。お互い駆け引きし合ってっから」と試合自体の質の高さを補足していた。