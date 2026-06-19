農村地域の人口減少が深刻化する中、家族経営など小規模グループによる6次産業化が、「新しいカタチ」として海外から注目されています。

【写真を見る】台湾が注目する"家族経営の6次産業化“ ＜価値を20倍にする＞農村ビジネス 熊本・山鹿

台湾からの取材班が熊本・山鹿に

6月4日、熊本県山鹿市のブドウ園に台湾からの取材班が訪れました。

目的は、ここで行われている6次産業化の取り組みを、台湾で紹介するためです。

パストラル 市原幸夫社長「1個20円の渋柿が、あんぽ柿に加工すると400円になります。20倍！」

台湾からの訪問団「あ～！！」

パストラルの6次産業化モデルとは

取材を受けた市原幸夫さんと3人の息子夫婦が運営するパストラルでは、ブドウや栗、柿、コメを生産しているほか、洋菓子店やアイスクリーム工場を経営し、生産から加工・販売までを手がけています。

パストラル 市原幸夫社長「台湾も日本同様に少子高齢化で人口減少、同じ状況ですから。特に農村部が極端に人が減っていっていると。やはり一次産業がとても厳しいし」

日本の成功事例を台湾へ

台湾在住の芸術家で、農業も営むリン・ウ・ホウさんは、3年前から市原さんと交流し、今回の視察を企画しました。

リン・ウ・ホウさん「日本の6次産業の成功事例から学ぶことができたのは大変励みになり、刺激を受けました。このモデルを台湾の地域開発に適した形に転換する方法を検討していきたい」

リンさん達は、今回の訪問の様子をおさめた動画を交流サイトで発信し、ゆくゆくは視察ツアーも企画していきたいとしています。