6月18日、女優の橋本環奈が、かねて交際を伝えられてきた俳優・中川大志と東京・表参道でデートしていたことを、「女性セブンプラス」で報じられた。親密な姿から、橋本の “ゴールイン” の行方が注視されている。

中川と橋本は2022年の「WEB女性自身」によって交際が報じられていた。一時、破局説も取りざたされたが、順調に愛を育んでいたようだ。

「『女性セブンプラス』によれば、2人は人通りの多い表参道の街を堂々と歩き、セレクトショップでパジャマを購入したとされています。同記事には、街中で笑顔で話すツーショット写真も掲載され、SNSでも注目を集めています」（スポーツ紙記者）

人気俳優カップルの “表参道デート” 報道に関して、Xでは

《橋本環奈ちゃんと中川大志くんが堂々とデートしてて良き》

《さすがにお似合いすぎる》

といった、微笑ましく見る声があがっている。一方で、

《橋本環奈って結婚してるって思ってたわ》

など、2人の関係性を注視する声も聞かれていた。

「2024年の『WEB女性自身』で、中川さんが橋本さんにプロポーズしたと伝えられたのです。橋本さんは仕事に追われていたため、返事を保留にしたとされますが、双方のファンからもお似合いと見る向きが多いです。ゴールインするかどうか、気になる人も多いでしょう」（芸能記者）

橋本は、2024年のNHK連続テレビ小説『おむすび』でヒロインを務め、その後も多くのドラマや映画に出演している。2026年7月公開の映画『キングダム 魂の決戦』への出演も決まっており、仕事は途切れないが、“課題” も浮き彫りになっているという。

「『おむすび』は全話の平均世帯視聴率13.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、歴代朝ドラで “ワースト” を記録。その後、主演を務めたドラマは軒並み視聴率で苦戦を強いられ、SNSでは《演技が全部同じ》という指摘もあがっていました。

橋本さんはコミカルな役柄やヤンキー系のキャラクターを演じることが多く、同じような印象を持たれてしまったようです」（同前）

地元・福岡のローカルアイドル時代に撮影された “奇跡の一枚” で注目を集めて以降、10代でテレビ露出を増やし、女優にシフトしていった橋本。2026年で27歳になり、女優として今後の方向性が注視されているようだ。

「朝ドラで初めての母親役を演じるなど、年齢を重ねて演じる役柄も広がっています。その際、どれだけ視聴者から共感されるかがカギになりますが、結婚することで、演じる役への理解度が深まり、独身時代は演じにくかった役柄がハマる可能性もあります。

この先、橋本さんが人生の転機を迎えた際、女優として新たな一面を見せるかもしれません」（同前）

再び “はしかん旋風” を巻き起こせるか。