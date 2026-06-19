阿武隈(あぶくま)の山々に深く抱かれた福島県の葛尾(かつらお)村。村にたどり着くには、峠を越えるか、断崖や渓谷沿いの道をたどるかしかなく、喧噪から隔絶されたような場所にある。その村で5月、真っ赤な花が咲いた。

【全97枚】深紅のクローバー畑、すさまじい透明度の渓流、帰還困難の看板も…人口470人「葛尾村」の風景をすべて見る



赤い花がゆらゆら揺れる。今年は開花が早く、5月中旬はもっと赤かった（葛尾村）

人口470人の村に県外からの観光客

クリムゾンクローバー。「crimson」は濃く鮮やかな赤を意味する英語で、深紅の花を咲かせるクローバーだ。和名を「ベニバナツメクサ」と言う。緑の山に囲まれて、赤々とした畑が浮かび上がるさまは絶景と言うほかなく、多くの人が写真撮影などに訪れた。

村は今年、イベントを行うなど観光への仕掛けを本格化させたが、そもそもなぜ植えられるようになったのか。美しさの裏側には、悲しい物語がある。

「いやぁ、驚きましたよ」。松本哲山(てつやま)さん（69）が振り返る。松本さんは毎年、クリムゾンクローバーの種をまいている村民の一人だ。

今年は5月19日〜24日の6日間、村役場が初めて「クリムゾンクローバーフェスティバル」を開いた。観光客向けのクローバー畑のうち3カ所に、赤いブランコ、白いピアノ、紺のソファを置いてフォトスポットを設けるなどしたのだ。すると、数え切れないほどの人が来た。

クローバー畑の場所は村の中心部にある復興交流館「あぜりあ」で10カ所ほど紹介したのだが、同館を訪れた人は1日に最高約600人。「『あぜりあ』に寄らずに畑へ向かった人もいるので、多い日は1000人ぐらいが村を訪れたのでは」と松本さんは見ている。もしそうなら、村の在住者の2倍もの来訪があったことになる。2026年5月1日時点で村に住んでいたのは、たったの470人だ。

それだけではない。「白が赤に映えるのでしょうね。白い服を着た男の子が白いピアノを弾いているところをお母さんが撮る。白いワンピースを着た妻や彼女を連れて男性達が撮影に来る。東京、和歌山、仙台……、遠方からの来客もありました」。

クローバーが植えられた背景には…

クリムゾンクローバーは昔から葛尾村で栽培されていたわけではない。「あの日」が原因だ。

2011年3月11日に発生した東日本大震災である。葛尾村は震度5強。ただし、阿武隈山系は岩盤が固いので、大きな被害はなかった。

松本さんは当時、勤務先で溶接を担当していて、40kmほど離れた太平洋岸にある東北電力の原町火力発電所（福島県南相馬市）にいた。「高所で作業中に、死ぬかと思いました。幅1mほどの通路の下は20〜30m丸見えです。落ちたら命はありません。必死で手すりにつかまりました」。

避難した屋上から、発電所の港の水がさーっと引いていくのが見えた。しばらくして水平線に白い筋が一直線に走り、近づいて来る。津波だ。近くの漁港を呑み込んで、漁船を内陸部へ流していく。発電所も浸水した。津波は何度も来襲し、避難を繰り返すなどして翌朝を迎えた。帰宅したのは翌12日の昼だ。

大家族での避難…村の全域が避難指示区域に

10人の大家族で住んでいた家には、太平洋岸に住む親類の3家族が避難して来ていた。津波ではなく、原発のせいだった。東京電力福島第1原発（大熊町・双葉町）の暴走が抑えられなくなり、政府が12日午前5時44分、原発から半径10kmのエリアに避難指示を出したのだ。原発では午後3時36分に最初の爆発が起き、政府は午後6時25分に避難指示エリアを20kmに拡大させた。

「家には乳飲み子もいました。親類に原発に詳しい人がいて、避難を決めました。午後10時ぐらいだったと思います」。夜道を車で走り、原発から直線で60km以上離れた福島市内の高校体育館に身を寄せた。原発ではその後も爆発・火災事故が相次いだ。

村内で原発から20km圏の避難指示区域に入ったのは一部の土地だ。しかし、松本さんが避難した2日後の14日夜、村役場は追いかけるようにして全村民に福島市への避難を呼び掛けた。政府が原発から約5kmの地点にある現地対策本部・オフサイトセンターを放棄し、県庁へ逃げたという情報をつかんだからだ。さらにその翌日、村役場は「福島市も危ない」と判断し、原発から100km以上離れた会津地方へ再避難した。

それから1カ月以上が経過した4月22日、政府は葛尾村全域を避難指示区域に繰り入れた。一定の放射能汚染が確認されたからだ。松本さんや村役場の行動が正しかったと証明された。

牛を殺さなければいけなかった

松本さんには気がかりなことがあった。和牛の繁殖農家でもあったので、自宅の牛舎に母牛5頭と子牛3頭を残していたからだ。子牛は少し大きくなったら市場に出すなどする経済動物だ。しかし、日ごろは母牛にも子牛にも家族同様に愛情を注いでおりペット以上の存在だった。松本さんは役場と別行動で福島市にとどまり、自宅に再々戻って牛の世話をした。

そんな時、畜産農協の理事から「政府は原発から20km圏内の家畜を餓死させると決めた」と伝えられた。松本さん宅は原発から20km以上離れている。だが、圏域指定はコンパスで描くようにはなされず、バリケードの設置しやすい交差点などを結んで区域が決められた。このため20km圏外でも圏内に入れられた地区が多くあり、松本さん宅も含まれた。

「餓死なんてとんでもない。検査して汚染されていなければ殺す必要はない」。国に働きかけるよう村長に直訴するなどした。餓死ではなく薬殺とされたものの、政府は殺処分の方針を崩さなかった。

「どうせ殺されるなら、せめて自由に草を食べさせて水も飲ませたい」。それまでは放射能汚染を恐れて牛舎から出していなかったが、隣家と一緒に放牧した。

葛尾村の「20km圏内」では10軒の牛が薬殺された。松本さんは役場の要請で立ち会った。手慣れた人間が必要で、比較的近場の福島市にいたからだ。絶命した牛が埋められるまで、涙ながらに見届けた。

除染で田んぼの土がダメになった

葛尾村の除染は大きく分けて2段階で行われた。松本さん宅など多くの地区は避難から5年3カ月後の2016年6月12日に避難指示が解除された。放射線量が高かった1地区については、さらにそれから6年後の2022年6月12日に立入禁止のゲートが取り外された。この地区では数軒の小集落がまだ解除されていない。

松本さんは避難指示が解除されるとすぐに帰還したが、再び牛を飼うことはなかった。「二度とかわいそうなことはさせたくないし、味わいたくない」という思いからだ。

会社は退職したものの、溶接や畜産で培った技術で困りごとの相談に乗り、和牛の繁殖農家が村で飼育を再開する時には、高齢でも使いやすい器具を発明するなどしてきた。このため「葛尾のエジソン」と呼ばれることもある。

田んぼの再開は難航した。除染で表土をはがし、山土などを客土(きゃくど)したからだ。

「山土は雑草も生えないほど地力が低いのです」と語る。

岩ばった土地が多い葛尾村では何代もかけて土づくりをしてきた。田んぼの畦(あぜ)や土手に生える雑草を刈って牛の餌にし、堆肥を圃場(ほじょう)に戻す循環型の土づくりを重ねてきたのだ。しかし、畦や土手は除染されず、雑草を家畜の餌にすることは禁止された。

クリムゾンクローバーで地力を回復

そこで登場するのがクリムゾンクローバーだ。マメ科なので根粒菌が窒素を取り込むなどし、すき込めば地力回復に役立つ。避難前に取り組んだ経験を持つ1軒の農家が2018年に作付けをした。これに着目した村役場が翌年、希望する農家へ種の配布を始めた。年によって違いはあるが、今期は11軒が種をまいた。

松本さんも試したところ、「2年で効果が現れました。あくまでも農業のためで、観光など眼中にありませんでした」と話す。ただ、真っ赤な畑は人の目をひいた。「どこかの新聞に載ると、別の新聞に載り、だんだん知られていきました」と説明する。

花には人々の心を捉える不思議な力があった。松本さんは花を見に来た人に何度も感動させられた。

「午前6時か7時、畑の前に車が止まっていました。新聞で開花を知り、青森の自宅をその日のうちに出たというのです。運転していた夫は『大病をして苦労をかけたのに、妻に感謝の気持ちを伝えることができていなかった。ようやく元気になり、このきれいな花を見せに来た』と朗らかな表情でした。また、90歳ぐらいの男性は孫に手を引かれて来ました。私が椅子を勧めると、『生きていてよかった。こんなにきれいな花を見たことがない』と喜んでいました。何年も前の新聞を手に『ようやく来られた』と言う人もいました」

集落に戻った家は7軒だけ

「それほど魅力的な花なら、原発事故で疲弊した村に人を呼べないか」。村役場は2025年度から5年計画の観光戦略プランを策定し、クリムゾンクローバーを重要なコンテンツと位置づけた。観光推進協議会に部会を設け、松本さんも参加している。同年から畑のマップ作りを開始し、2026年にはフェスティバルを行った。担当職員の杉本誠さんは「商品開発にも取り組みたい」と意気込む。

松本さんはフェスティバルに合わせて、切り花を試作販売した。好評だった。孫のために揚げたいと願いながらも避難後はしまったままになっていた鯉のぼりもフェスティバルに合わせて揚げた。「息子が生まれた約40年前に妻の父がくれたものです。ようやく揚げられました」と青い空を見上げた。

避難前、葛尾村の人口は1482人だった。あれから15年が経過して1194人に減った（2026年5月1日時点）。今なお村外避難が多く、帰還者は移住者を含めて470人しかいない。松本さんの集落は23軒あったが、住んでいるのは7軒だけだ。

人を呼び寄せる不思議な力を持つクリムゾンクローバー。花言葉は「胸に火を灯す」「素朴な愛らしさ」だ。470人で1000人もの客を受け入れる態勢づくりなど、村の活力に結びつけるにはまだ多くの課題があるものの、原発事故で傷ついた山村に小さな灯が生まれつつある。

写真＝葉上太郎

※花期は5月中に終わっています。

（葉上 太郎）