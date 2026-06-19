◆パ・リーグ ロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）

楽天は１９日、ロッテ戦のスタメンを発表した。

チームは１７日に吉井理人氏が新監督に就任することを発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。

吉井監督にとっての初陣。指揮官は「今日の打順はコーチ陣と会う機会がなかったんで、自分が勝手に決めちゃいました（笑）。次からはみんなで話し合って決めるということになると思います」と明かした。前日の間に選手にオーダーを伝えたかったことが理由だ。「昨日のうちに選手に伝えたかったんで。もう、先に。そんなに今までと変わってないとは思います」と語った。

注目の先発メンバーはワォーターズ内野手を「８番・遊撃」でスタメンに抜てき。４番はマッカスカー外野手に託した。ベンチスタートになった村林は試合前練習に参加していた。

注目の初戦の先発マウンドは荘司康誠投手。今季、開幕投手を務めた右腕の投球に期待がかかる。

以下、楽天のスタメン。

【楽天】

１番・三塁 平良

２番・中堅 辰己

３番・右翼 佐藤

４番・ＤＨ マッカスカー

５番・二塁 黒川

６番・一塁 浅村

７番・左翼 渡辺佳

８番・遊撃 ワォーターズ

９番・捕手 堀内

投手 荘司