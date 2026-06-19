吉井理人監督と塩川達也コーチ(左)(カメラ・越川　亙)

写真拡大

◆パ・リーグ　ロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）

　楽天は１９日、ロッテ戦のスタメンを発表した。

　チームは１７日に吉井理人氏が新監督に就任することを発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。

　吉井監督にとっての初陣。指揮官は「今日の打順はコーチ陣と会う機会がなかったんで、自分が勝手に決めちゃいました（笑）。次からはみんなで話し合って決めるということになると思います」と明かした。前日の間に選手にオーダーを伝えたかったことが理由だ。「昨日のうちに選手に伝えたかったんで。もう、先に。そんなに今までと変わってないとは思います」と語った。

　注目の先発メンバーはワォーターズ内野手を「８番・遊撃」でスタメンに抜てき。４番はマッカスカー外野手に託した。ベンチスタートになった村林は試合前練習に参加していた。

　注目の初戦の先発マウンドは荘司康誠投手。今季、開幕投手を務めた右腕の投球に期待がかかる。

　以下、楽天のスタメン。

【楽天】

１番・三塁　平良

２番・中堅　辰己

３番・右翼　佐藤

４番・ＤＨ　マッカスカー

５番・二塁　黒川

６番・一塁　浅村

７番・左翼　渡辺佳

８番・遊撃　ワォーターズ

９番・捕手　堀内

　　　投手　荘司