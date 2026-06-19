◆第９７回都市対抗野球大会南関東地区 第１代表決定トーナメント準決勝 日本製鉄かずさマジック６―２オールフロンティア（１９日・県営大宮）

初の本大会出場を狙うオールフロンティア（春日部市）が日本製鉄かずさマジック（君津市）に敗れ、第１代表での都市対抗野球大会（８月２６日開幕＝東京ドーム）の出場を逃した。昨季まで巨人で２軍ヘッドコーチなどを務め、今季から就任した安藤強監督（６２）は「選手にとってこういったゲームは経験だと思っていますし、そういった試合でこれだけエラーが出たら勝つことも難しい」と振り返った。２０日の第２代表決定トーナメント２回戦、ＪＦＥ東日本（千葉市）との一戦に向けては「開き直っていくしかない。僕たちはもう怖いものなんてないんです。選手は若いですし、そこをもっと出して思い切ってやっていってほしい」と語った。

打線は同点の３回１死二塁から２番・斉藤光内野手の右前適時打で先制するも、４回以降は得点圏での安打が出ずわずか１得点にとどまった。守備では３回に３個の失策で３点を失うなど計４失策。大事な試合で守りにほころびが出た。元巨人で２月にオールフロンティアに加入した舟越秀虎外野手（２４）は「１番・中堅」で先発出場。２個の犠打を成功させるなど役割は果たすも、２打数無安打に終わり「今日は負けるべくして負けた。僕が出塁して走らないと点が入らないので、明日は僕の仕事をしていきたいです」と悔しさをにじませた。

舟越はソフトバンクを自由契約となった２３年オフに、育成契約で巨人に加入。５０メートル５秒８の快足で２４年のイースタン・リーグではチームトップの１４盗塁をマークも、今年１月下旬に一身上の都合で退団した。その後、巨人時代からの縁がある安藤監督の誘いもあり、オールフロンティアに加入した。

社会人野球で目標とするのは支配下でのＮＰＢへの復帰だ。「プロの時は打てない選手、足だけの選手だったので社会人では打って走って守れるという全てそろった選手を目指しています。もう１回ＮＰＢの舞台に支配下登録で戻るという目標があるので、そのためにまずは都市対抗。東京ドームでプレーしてアピールしたいです」と決意を語る舟越。憧れの舞台を見据え、新たな道を切り開く。