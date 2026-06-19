女優の杉本有美が18日、自身のインスタグラムを更新。広島県の宮島を訪れたことを明かした。



【写真】なぞりたくなるレースのライン お腹ふっくら？ キャミワンピ姿

5月13日に結婚と妊娠を同時に発表している杉本。「ご縁があり、約30年ぶりに宮島へ」とつづり、バックに潮がひいた鳥居を望む写真をアップ。ゆったりめのキャミワンピに身を包み、サングラスをかけている。グラスを外した厳島神社内での振り向きショットなども添えた。



別の投稿ではコロッケをほおばる姿も。「広島もいつぶりだろうか、かなり久しぶりでした」と振り返り、「今回は身体のことを考え、人力車に乗っていろいろ回りました」と人力車の座席から撮影したと思われるカットも公開。結婚＆妊娠を報告した際には「出産は秋頃を予定しています」としていた



今年で芸能生活が25周年となる杉本。SNSにはファンから「お腹大きくなりましたね！」という声も。ほかにも「ご飯もたのしめたかな？」「ずっと変わらずかわいい」「素敵な写真ばかりで癒されます」といったコメントが寄せられていた。



杉本は1989年生まれ、大阪府出身。2001年に漫画雑誌「りぼん」読者モデル準グランプリを受賞し、翌年から「ピチレモン」のモデルとしてデビュー。08年にはテレビ朝日系「炎神戦隊ゴーオンジャー」に須塔美羽(ゴーオンシルバー)役で出演。グラビアアイドルとしても多くの写真集を世に送り出している。



（よろず～ニュース編集部）