19日、静岡･鈴木知事のもとを訪れた富士山周辺市町の代表ら。閉山期間中の無謀な登山の禁止や救助費用の有料化などのルールづくりを求める要望書を提出しました。



（富士宮市 須藤市長）

「私たちとしては（閉山期に）まず登らないでほしい。そのことによって遭難した場合周りの人に迷惑をかけないでほしいと思っている」



（小山町 室伏 博行 副町長）

「どこを通ろうが何をしようが通らないで下さいというのが本来のお願い。遭難したときの費用は自己負担にしてくださいという…その2つです」





一方、午前中には閉山期間中の富士山への立入規制などを検討する県の「ワーキンググループ」の初めての会議が開かれました。危機管理部などの関係部署や県警がオブザーバーとして出席し、閉山期間中の防災ヘリの有料化や立ち入り規制について、山梨県側と連携しながら検討を行っていく方針が示されたということです。（静岡県危機管理部 大嶋 文彦 理事）「規制をする上で、登山の自由の部分と、公共の福祉という観点からどこまで（規制を）かけるかという観点。 そういった論点があるということで、その辺も踏まえて、今後検討していこうというところの話をした」これら富士山のルール作りに関する議論のきっかけは、閉山期間中に相次ぐ遭難事故です。5月には中国国籍の男性（23）が富士山の9合目付近で滑落し軽傷を負う事故や、4月にもポーランド国籍の男性など2人が滑落する遭難事故が発生。そのたびに、危険な冬の富士山で、警察や消防による命がけの捜索や救助活動が行われているのです。これには地元･富士宮市の須藤市長も…。（富士宮市 須藤 市長）「（救助は）命がけでやっているわけですよね。たまたま二次遭難がないからいいけれども、もし二次遭難があるようなことがあったら…我慢できない怒りになっていきますよね。冗談じゃないと…」その上で、閉山期間中の「救助ヘリの有料化」と「全面通行禁止」を求めています。ヘリの有料化を巡っては、埼玉県が全国に先駆け防災ヘリが指定エリア内で救助した場合、「手数料」として、5分あたり8000円を徴収をする条例が定められています。一方で議論を呼んでいるのが…閉山期間中の登山禁止。山岳カメラマンで登山家の鈴木岳美氏は、一律禁止に反対するオンラインでの署名活動を行っていて、これまでに5000人以上の署名が集まっています。（山岳カメラマン 鈴木 岳美 氏）「閉山期における登山を一律で禁止しようというふうになっているが、これは登山文化の否定に過ぎないというふうに僕は思ってまして…。今起きている遭難事故の多くは、その観光地化が原因で起きている部分も少なからずあると思うんです。そこに関して観光の責任ではなくて、 登山者っていうふうにひとくくりにして、それを犯罪者扱いしてるというのが現状」閉山期間中を登山の全面禁止にするのではなく、保険の加入の義務化など登山者に責任を負わせる仕組みづくりが必要だといいます。一方、これまでに2度、エベレスト登頂に成功し、富士山の清掃登山なども行う、アルピニスト･野口 健 氏は。（アルピニスト 野口 健 氏）「今のような状況を放置していくと、レスキュー体制が崩壊するんだと思う。例えば海外の山だと、国にもよるが、まず装備のチェックがあるとか過去の登山歴を記入して、荷物チェックがあって、そういうチェックを受けた上で入っていくというような体制ができないと、一律禁止という行為が上がってくるのはやむを得ない」富士山の閉山期間中のルール化を巡る議論。山梨県側は今秋をめどに対応の方向性を示し、必要に応じて条例の改正案を12月議会に提出する考えを示していますが…、静岡県側は具体的な検討期間は明らかにせず、今後は山梨県側に「意見を聞く機会も考えたい」と話しています。