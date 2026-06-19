新たに就任した楽天の吉井理人監督が19日、自身の「初陣」であるロッテ戦（ZOZOマリン）のために球場入りした。

チームバスに乗車し、午後2時39人に大勢の報道陣が待つ入口から球場入り。昨年まの一塁側ではなく、三塁側に向かった。

シーズン中に外部から監督を招へいするという、極めて異例の就任。昨季まで指揮を執ったロッテ戦が初戦となるのも不思議な因縁といえた。

吉井新監督がユニホームを着てZOZOマリンを訪れるのは、ロッテのシーズン最終戦だった昨年10月5日以来、257日ぶり。

吉井新監督は午後3時40分過ぎに、ロッテ時代と同じ短パン姿でグラウンドへ。選手らと握手を交わし、ブルペンにも足を運んだ。

報道陣の囲み取材では、昨季まで指揮を執っていたロッテについても言及。

サブロー監督については「去年もヘッドで、途中から攻撃の方はサブローに任せていた。（今季も）アグレッシブな、若い子をうまく使った野球をやっているな、と」。

さらに「その若い連中が（成長して）強くなっているんでね。手強いチームになったな、と感じている」と話した。