◇パ・リーグ 楽天―ロッテ（2026年6月19日 ZOZOマリン）

新たに就任した楽天の吉井理人監督が19日、自身の「初陣」であるロッテ戦（ZOZOマリン）のために球場入りした。

チームバスに乗車し、午後2時39人に大勢の報道陣が待つ入口から球場入り。昨年まの一塁側ではなく、三塁側に向かった。

シーズン中に外部から監督を招へいするという、極めて異例の就任。昨季まで指揮を執ったロッテ戦が初戦となるのも不思議な因縁といえた。

吉井新監督がユニホームを着てZOZOマリンを訪れるのは、ロッテのシーズン最終戦だった昨年10月5日以来、257日ぶり。

吉井新監督は午後3時40分過ぎに、ロッテ時代と同じ短パン姿でグラウンドへ。選手らと握手を交わし、ブルペンにも足を運んだ。

報道陣の囲み取材では、初陣となるこの日のオーダーは自ら決めたと明かした。

「昨日のうちに選手に伝えたかったんで。コーチ陣と会う機会がなかったんで、今日の打順は自分が勝手に決めちゃいました」と笑いながら話した。

練習では監督代行を務めていた塩川ヘッドコーチとも話し込み「（今後の打順は）みんなで話し合って決めることになると思います」と明かした。