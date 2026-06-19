全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町のビストロ店『Bistro tercera』です。

ワインを持つ手がぐいぐい進む骨太のビストロ料理

オーナーはワインショップも営むソムリエ、シェフは「銀座レカン」など名店出身。縁あってふたりが交わり、誕生した話題の新店がここ。

「歴史あるこの街で僕らは新参者。だからこそ自分達らしい店を」。

さあどんな店かと言えば。フランスを中心としたナチュールワイン×骨太のビストロ料理、互いの味わいが心地よく響き合う美食空間、と書けばいいだろうか。とにかく街にとっても地元に人を呼び込むこの店の開業は朗報でしかない。

で、冒頭のシェフが27歳の若き実力者、田島優己さんである。意識するのは「フランス料理の伝統的な考え方はブレずに、いかにワインに寄り添う味を作るか」だ。それは王道の調理法から独自のアレンジを加えた味まで実に魅力的。

近江鴨胸肉ロースト（基本2人分）6600円、スープ・ド・ポワソン1600円

『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』（手前）近江鴨胸肉ロースト（基本2人分） 6600円 （左奥）スープ・ド・ポワソン 1600円 産地直送「近江鴨」はクセがなくやさしい味。スープ・ド・ポワソンは白身ベースに青魚も加えて味に奥行きを出す。卵黄とニンニクなどで作るルイユとチーズで味変も

まあまずは鴨肉を見てほしい。しっとり潤いを帯びたロゼの火入れは完璧も完璧、クセがなく繊細な｢近江鴨｣に合わせてやさしく仕上げたオレンジのソースの組み立てにも唸る。

ちなみに食材は島根から届くものも多く、ワイン泥棒「シャルキュトリ盛り合わせ」は上質な「石見ポーク」の各部位をパテやリエットなどに、「スープ・ド・ポワソン」は漁師直送の魚をたっぷり使う。素材の選択、生かし方、味の組み合わせ、その全てに拍手を送りたい。これぞ期待の新星だ。

『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』シェフ 田島優己さん

シェフ：田島優己さん「縁あって開業前に滞在した島根の食材を多く使っています」

『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』

人形町『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』

［店名］『Bistro tercera（ビストロテルセラ）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-11-8

［電話］080-6725-7280

［営業時間］18時〜22時

［休日］月4回不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、各部位をパティやリエットにした岩見ポークの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】ビールによく合う「岩見ポーク」 パテやリエットで多彩な味わいに（5枚）