福を招く縁起物として親しまれてきた“ひょうたん”。岐阜県養老町にある専門店では、栽培から加工、販売までを一貫して手掛けています。暮らしの中に息づく、ひょうたんの意外な魅力に迫りました。

■珍しいひょうたん専門店





全国的にも珍しいひょうたん専門店「安田ひょうたん店」。創業70年の老舗で、ひょうたんの栽培から加工、販売までを一貫して手がけています。

古くから福を招く縁起物として親しまれてきたひょうたん。この店では、店舗の裏で栽培したひょうたんを使い、キーホルダーから大型のランプまで、さまざまな商品を販売しています。





店主：「大河ドラマ『豊臣兄弟！』が始まってから、問い合わせは増えています」

ドラマの中で、秀吉と秀長が腰に下げている「酒入れひょうたん（盃付き）」（8500円～）が人気を集めているといいます。

■ひょうたんで作る楽器





店には、ひょうたんで作られた楽器「カリンバ」（3000円～）も並びます。

店員：

「ひょうたんは楽器にもなるんです」



ひょうたんは縁起物としてだけでなく、暮らしを彩る道具や楽器としても活用されています。



縁起物として親しまれてきたひょうたんは、今も形を変えながら人々の暮らしの中で受け継がれています。



2026年5月20日放送