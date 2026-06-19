「先輩のパンまでいただいた」餅田コシヒカリ、結婚式での“パン愛”全開の投稿に共感の声！「わかりすぎる」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは6月18日、自身のInstagramを更新。結婚式のパンに大興奮したエピソードを明かしました。
【写真】パンを持つ餅田コシヒカリ
さらに「おかわりたくさんしてしまった… 同じテーブルの先輩が残してるパンもいただいた… 私の視線は、他の先輩が残したパンを見ている うまいうまいうまずぎる… 私も家でこのパンを焼きたいです」と、あまりのおいしさに、周囲のパンまで気になってしまったというおちゃめなエピソードも明かしました。
コメントでは「なんか美味しいですよね。わかります」「わかりすぎる」といった共感の声や「ドレス姿もおかわりいっぱいしちゃうもちちゃんもかわいくてだいすき」「もちちゃん可愛い」「可愛い 似合う」などの声も集まりました。
【写真】パンを持つ餅田コシヒカリ
「わかりすぎる」餅田さんは「結婚式でいただくパンって なんでこんなに美味しいのだ…！！ いろんな種類があるが 外側硬めのやつが一番バター塗りがいがあるのだ。 バケットに入ったパンってワクワクする」とつづり、1枚の写真を公開しました。披露宴会場で、華やかなフリル袖のパーティードレスをまとい、パンが乗った皿を大切そうに持つ餅田さんの姿が収められています。
コメントでは「なんか美味しいですよね。わかります」「わかりすぎる」といった共感の声や「ドレス姿もおかわりいっぱいしちゃうもちちゃんもかわいくてだいすき」「もちちゃん可愛い」「可愛い 似合う」などの声も集まりました。